Der fehlende Mut zu einer Marktwirtschaft

Sebastian Kurz ist nicht nur der bisher kürzestdienende Bundeskanzler der Republik, er ist auch der längstdienende Parteivorsitzende aller anderen relevanten Parteien. Mag sein, dass sein Erfahrungsvorsprung und damit die Schwäche der Konkurrenz ein Motiv für die vorzeitigen Neuwahlen gewesen sind. Jedenfalls strebt Kurz an, dass die nächste Regierung nicht ohne seine Partei gebildet werden kann.

Viel hat sich in den vergangenen beiden Jahren geändert: Die permanenten Steuererhöhungsträume der SPÖ sind in weite Ferne gerückt, der sozialdemokratischen Gegengeschäftspolitik ist Einhalt geboten, und die Zuwanderungspolitik ist entromantisiert worden. Was allerdings aus bürgerlicher Sicht fehlt ist eine positive Erfolgsbilanz. Das vielversprechende Regierungsprogramm 2017 ist in wesentlichen Punkten im Ansatz stecken geblieben: Die Staatsquote wanderte nicht unter 40 Prozent, die (lauwarme) Steuerreform blieb Konzept, die kalte Progression steht weit vor der Abschaffung, eine ORF-Reform ist nicht erkennbar, und die Demokratiereform ist nach hinten verschoben worden. Pensionsreform sowie Privatisierungen waren kein Thema.

Als bürgerlicher Wähler fragt man sich zudem, ob irgendjemand bei den bisherigen Regierungsparteien und ihren offensichtlich folgsamen Abgeordneten schon etwas von Marktwirtschaft gehört hat, wenn die Taxiinnung erfolgreich eine Preisregulierung gegen Uber lobbyieren kann. Uber ist übrigens ein gutes Beispiel, dass nicht für alle Überregulierungen die EU verantwortlich gemacht werden kann.

Übergangener Wohnungsmarkt

Auch auf dem Wohnungsmarkt fehlte bisher der Mut, der Marktwirtschaft zum Durchbruch zu verhelfen. So wurden Fragen nach einer Liberalisierung des Mietrechts – immerhin sah das Regierungsprogramm 2017 eine Aufhebung des Verbots von Lagezuschlägen in Gründerzeitvierteln vor – stets mit Hinweis auf die nächsten Wiener Wahlen (die es immer geben wird) zur Seite geschoben. Dabei schreit die jüngste Höchstgerichtsjudikatur, die viel zur Rechtsunsicherheit und zum Ansturm auf die Schlichtungsstellen beigetragen hat, nach einer Neuregelung des Mietzinssystems.

Chaos im Justizbetrieb

Viele bürgerliche Wähler stellen sich auch die Frage, ob man bei Türkis und Blau etwas mit dem Begriff des liberalen Strafrechts anfangen kann. Zunehmend wird selbst die ökonomische Todesstrafe – sei es durch unverhältnismäßige Verwaltungsstrafen, sei es durch überlange Strafverfahren – zu einem gesellschaftlichen Problem, das politisch nicht mehr ignoriert werden kann.

Dazu müsste man allerdings zunächst das Chaos im Justizbetrieb und die sich selbst beschäftigenden Staatsanwaltschaften in den Griff bekommen und die Gegengewichtsfähigkeit des Justizministeriums im Hinblick auf das Innenressort herstellen.

Die vergangene Legislaturperiode mag so etwas wie eine Vorstellungsrunde gewesen sein. Die nächste Regierung wird sich jenseits der Schwäche des Mitbewerbs beweisen und aus eigener Stärke regieren müssen. Mit einer dritten Chance kann sie nicht rechnen.

Um erfolgreich regieren zu können, bedarf es einer entsprechenden Mehrheit – die es ohne bürgerliche Intelligenz nicht geben wird. Sich dabei bloß darauf zu verlassen, dass diese Gruppe mangels Alternative mit zugehaltener Nase ihre Stimme abgeben wird, wäre ein großer Fehler. Es könnten zu viele Wähler zu Hause bleiben. Das könnten genau jene fünf Prozent sein, die zum erfolgreichen Regieren fehlen.

