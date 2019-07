Wie es SPÖ schafft, potenzielle Wähler abzuschrecken

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Die SPÖ hat in den vergangenen Wochen zwar eine positive Performance beim „freien Spiel der Kräfte“ im Nationalrat hingelegt, dennoch liegt die ÖVP meilenweit vor der SPÖ. Ein Grund dafür ist, dass die Sozialdemokratie eine offene Flanke beim Thema Migration aufweist, was potenzielle Wähler abschreckt. Auch wenn das Thema nicht so im Fokus steht wie 2017, bleibt es Megathema. Die Positionen innerhalb der Partei in dieser Frage aber liegen weit auseinander. Hier muss die Sozialdemokratie jedoch schnell reagieren, um ein kongruentes politisches Angebot für die Menschen zu entwickeln, damit die nötige Glaubwürdigkeit hergestellt werden kann. Um diese Flanke zu schließen, muss sich die SPÖ mit der Frage nicht nur beschäftigen, sondern endlich beginnen, sie politisch zu besetzen – aus einer sozialdemokratischen und progressiven Perspektive.

Seit 2015 profitiert jene Politik, die scheinbar ein klares Konzept zur Frage der Migration hat. Die rechte und chauvinistische Propaganda funktioniert nur deswegen besser, weil sie Komplexität so reduziert, dass die Menschen ihr zuhören. Der Erfolg von Ex-Kanzler Kurz beruht auf genau diesem Narrativ – was soll es sonst sein?

Jene politischen Strömungen, die hier eine diffuse Programmatik aufweisen, geraten in die Defensive. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat zaghaft versucht, seine Partei zu einer Diskussion um eine deutsche Leitkultur zu animieren – ohne Erfolg. Die SPD liegt aktuell bei zwölf Prozent. Selbst die Grünen haben hier klarere Vorstellungen und liegen mit 26 Prozent an erster Stelle in der Sonntagsfrage.

Ein Diskurs über Leitkultur

Die SPÖ könnte über einen Diskurs zur österreichischen Leitkultur die verschiedenen politischen Standpunkte zusammenführen, um ihre offene Flanke zu schließen. Aus sozialdemokratischer Sicht könnte sich eine österreichische Leitkultur aus den Werten und Früchten der Aufklärung konfigurieren: So sind die Gleichstellung von Mann und Frau und die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Beziehungen unverrückbare Werte unseres Landes, wie auch der Vorrang der Vernunft vor religiöser Offenbarung und die daraus resultierende Trennung zwischen Kirche und Staat. Wer hier leben will, muss diese Werte akzeptieren – was niemand braucht, sind reaktionäre Parallelgesellschaften inmitten unserer Gesellschaft.

Herumeiern beim Kopftuch

Der dritte Pfeil der Sozialdemokratie symbolisiert den Kampf gegen die Reaktion, das sollte man wieder einmal in Erinnerung rufen. Symptomatisch für das Herumeiern der SPÖ bei diesen Fragen ist die Haltung zum Kopftuchverbot. Mittlerweile ist die SPÖ zwar für ein Kopftuchverbot an Schulen, dennoch hat sie im Parlament zuletzt dagegen gestimmt. Das verstehen die Wähler nicht.

Es ist nach wie vor schwierig, über eine österreichische Identität nach der Nazidiktatur zu diskutieren. Aber die Herausforderungen im 21. Jahrhundert erfordern einen Diskurs über eine „milde Form des Patriotismus“, der nach dem israelischen Autor Yuval Noah Harari zu den wohltuenden menschlichen Errungenschaften zählt.

Ein „starkes Nationalgefühl“ in scharfer Abgrenzung zum Nationalismus ist für Harari die Voraussetzung für friedliche und wohlhabende Demokratien. Es kann auch im Sinne der internationalen Solidarität einen Beitrag zur Beseitigung der sozialen und globalen Ungerechtigkeit leisten, ohne die soziale Sicherheit im eigenen Land zu gefährden. Wenn es die Sozialdemokratie schafft, bei diesen Fragen eine glaubwürdige Position zu beziehen, wird sie auch bei künftigen Wahlen Erfolg haben.

Roland Fürst ist Politik- und Sozialwissenschaftler und Leiter des Departments Soziales an der FH Burgenland.

