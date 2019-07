Wie USA und Iran aus der Kriegsspirale herausfinden

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Mit dem Austritt der USA aus dem Wiener Atomvertrag mit dem Iran begann im Mai 2018 eine Eskalationsspirale zwischen Washington und Teheran, die mittlerweile hart an den Rand einer militärischen Konfrontation geführt hat. Im Zentrum der Kritik der Trump-Administration steht nicht das Abkommen selbst, sondern vor allem die iranische Raketenrüstung und Teherans finanzielle und militärische Unterstützung seiner schiitischen Verbündeten im Libanon, Jemen, Irak und Syrien.

Während mehrere Staffeln von US-Sanktionen den Iran in schwere wirtschaftliche Bedrängnis gebracht haben, knickten die politischen Eliten in Teheran unter Trumps „maximalem Druck“ nicht ein, sondern ließen ebenfalls ihre militärischen Muskeln spielen und provozierten die USA durch Nadelstiche ihrer Verbündeten. Die Schritte des Iran, seinerseits aus dem Atomvertrag auszusteigen und das nukleare Anreichungsprogramm wieder aufzunehmen, verschärfen die Spannungen. In dieser Situation eines zunehmend aggressiven beiderseitigen Säbelrasselns kann schon ein vergleichsweise unbedeutender Zwischenfall kriegsauslösend sein. Opfer und Kosten wären gewaltig, die Tragweite unkalkulierbar und die Möglichkeit, den Konflikt mit dem Iran diplomatisch beizulegen, endgültig dahin.

Selbst ernannter „Dealmaker“

Bisher haben weder die Bemühungen der europäischen Atomvertrags-Signatarstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die US-Sanktionen gegen den Iran zu kompensieren, noch internationale Vermittlungsversuche zur Entspannung der Krise geführt. Da aber – ungeachtet aller Vorwürfe, Drohgebärden und Hasstiraden, die die Beziehungen zwischen Washington und Teheran kennzeichnen – sowohl Präsident Trump als auch die Machthaber in Teheran einen Krieg vermeiden wollen, verbindet die Kontrahenten zumindest ein rudimentäres Element gemeinsamen Interesses, das den Ausgangspunkt einer Annäherung bilden könnte.

Der amerikanische Präsident versteht sich selbst als ausgefuchsten Dealmaker, der im Alleingang mit seinem Gegenüber Weltgeschichte schreiben kann. Trump steht – zumal mit Blick auf seine anvisierte Wiederwahl – bei seinen Wählern im Wort. Ihnen hat er versprochen, dass es unter seiner Führung keine weitere kriegerische Verwicklung der USA wie seinerzeit in Afghanistan, im Irak oder in Syrien geben werde.

Außerdem hat er mit dem Machtkampf in Venezuela und mit dem ebenfalls eskalierenden Handelskonflikt mit China weitere außenpolitische Baustellen. Zu gewissen Konzessionen gegenüber Teheran könnte er deshalb durchaus bereit sein. Trump geißelt zwar den Atomvertrag wegen seiner unbestreitbaren Mängel wie der kurzen Laufzeit und der eingeschränkten Verifikationsmöglichkeiten. Vor allem aber lässt er kein gutes Haar an dem Abkommen, weil er von seinem Vorgänger, Barack Obama, geschlossen und als großer diplomatischer Erfolg gepriesen wurde. Ein guter Deal mit dem Iran, so Trumps Attitüde, könne nur von ihm selbst verhandelt werden. Auch die Führung in Teheran kann keinen bewaffneten Konflikt mit den USA wollen, in dem der Iran nur verlieren kann. Selbst der oberste geistliche Führer, Ali Khamenei, betonte mehrfach, es werde keinen Krieg mit den USA geben, weil ein Waffengang weder im Sinne Teherans noch Washingtons sei.

Sogar für die Revolutionsgarden, die nach außen hin stets eine harte Linie vertreten, würde ein militärischer Konflikt mit unkalkulierbaren Folgen ein Horrorszenario darstellen. Durch den Aufbau und Erwerb erfolgreicher Großunternehmen haben sie sich eine wirtschaftliche Monopolstellung im Iran geschaffen, die durch eine bewaffnete Auseinandersetzung mit den USA gefährdet würde.

Für eine substanzielle Deeskalation sind zwei Voraussetzungen notwendig: zum einen internationale Vermittlung in Form einer konzertierten gemeinsamen Initiative verschiedener Akteure; zum anderen ein fundamentaler beiderseitiger Paradigmenwandel der Streitparteien.

Belohnung statt Bestrafung

Die jetzige Haltung Washingtons und Teherans, das perzipierte „Fehlverhalten“ der anderen Seite mit Drohungen und „Bestrafung“ zu quittieren, müssten beide Seiten durch den Ansatz ersetzen, das angestrebte „Wohlverhalten“ der jeweils anderen Seite mit Angeboten einer „Belohnung“ zu verknüpfen. Die Möglichkeit einer solchen Kurskorrektur ist angesichts der Unberechenbarkeit Trumps schwer einzuschätzen, aber jedenfalls durchaus denkbar.

Im Falle Teherans wird eine erneute Annäherung an die USA nur durch eine „heroische Flexibilität“ von Ayatollah Khamenei möglich sein, die er zur Vermeidung eines Krieges und zum Erhalt der „Islamischen Republik“ durchaus zeigen könnte.

Stunde der ehrlichen Makler

Dabei gilt es an erster Stelle, das Prestigeproblem zwischen beiden Seiten zu lösen, das durch gegenseitige Drohungen entstanden ist. Damit ein Dialog zwischen beiden Präsidenten in Gang kommt, müsste die Gesprächsinitiative von dritter Seite kommen. Das könnte die Stunde der EU und ihrer Spitzenvertreter sein, die sich als „ehrliche Makler“ empfehlen.

Neben Europa müssten auch andere internationale Akteure in eine konzertierte Aktion eingebunden werden. Grundsätzlich kommen all diejenigen Spitzenpolitiker und -diplomaten infrage, die einen Krieg zwischen den USA und dem Iran verhindern und auch vermeiden wollen, dass der Iran die Atomschwelle überschreitet.

Ein Gipfeltreffen auf neutralem Boden entspräche Trumps Vorliebe für bilaterale Begegnungen und wäre möglicherweise auch für Rohani reizvoll, zumal er unter der jetzigen Doppelbelastung durch US-Kriegsdrohungen und den wachsenden Druck von Hardlinern innenpolitisch nichts zu verlieren hat und außenpolitisch nur gewinnen kann.

Zwar liegt die höchste Entscheidungsvollmacht im Iran nicht beim Präsidenten, sondern beim obersten geistlichen Führer, der bisher Gespräche mit dem US-Präsidenten strikt abgelehnt hat. Sollte Trump jedoch eine Charmeoffensive gegenüber Teheran starten und auf seine martialischen Drohungen zugunsten eines respektvollen Vokabulars verzichten, dürfte auch Ayatollah Khamenei sein kategorisches Nein zu Gesprächsangeboten aus Washington überdenken.

DIE AUTOREN Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser (geboren in Steyr/OÖ) promovierte an der Universität München zum Thema „Die Außenpolitik der monokoloren Regierung Klaus in Österreich, 1966–1970“. Er leitet die Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung und lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Wahid H. Tabatabai ist selbstständiger Konsulent von iranischen und europäischen Politikern und Unternehmen in politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; unter anderem beriet er auch die deutsche Botschaft in Teheran. Seine Tätigkeiten konzentrieren sich auf europäisch-iranische Projekte in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Kultur.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2019)