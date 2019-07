Historischer Absturz der großen Volksparteien

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Disruption heißt im Sprech der digitalen Welt „Zerstörung“. Der Slogan „Disrupt yourself!“ macht seit Jahren in der Wirtschaft die Runde. Der Begriff steht für vorausschauende Unternehmen, die nicht hilf- und ratlos warten auf das, was kommt, sondern sich radikal verändern, um in Zukunft bestehen zu können. Das Motto heißt: „Sich selbst verändern, bevor es andere tun“.

Für die einst großen Volksparteien wird das Abenteuer zum Albtraum. Europaweit ist ihr Absturz historisch und folgt einem langen Trend. In Deutschland haben es CDU/CSU und SPD bei der jüngsten Europawahl fertiggebracht, trotz höherer Wahlbeteiligung weniger Stimmen als bei der vorangegangenen zu gewinnen.

In Frankreich sind die einst mächtigen großen Parteien – die Sozialisten auf der Linken und die Republikaner auf der Rechten – auf sechs beziehungsweise acht Prozent abgerutscht. Und in Österreich dürfte es nach der „Ibiza-Affäre“ auf absehbare Zeit keine Bündnisse von ÖVP und SPÖ mit der FPÖ geben.

Nostalgie statt Visionen

Etliche Trends sprechen für eine Zäsur im Herbst. Verspätet, dafür aber umso sichtbarer wird es auch in Österreich zu neuen politischen Bündnissen kommen.

Die Erzählungen und Visionen der großen Parteien wecken heute nur noch nostalgische Gefühle an eine „bessere Zeit“, die immer mehr verblassen. Wie sie bedient auch die FPÖ nur noch die materiellen Abstiegsängste und romantischen Erinnerungen ihrer Mitglieder und Wähler.

Die politische Landschaft wird unübersichtlicher, bunter und kurzlebiger. Beschleuniger dieser Entwicklung sind die Regeln der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie. In dieser sind die sozialen Medien längst zur „fünften Gewalt“ geworden, die von niemandem kontrolliert wird und in der Reichweite, Klicks und Likes zählen. Wo Stimmen zunehmend durch Stimmungen gewonnen werden, geht es nicht nur um Fakten und Sachkompetenz, sondern auch um Emotionen und Haltung.

Auch deshalb haben es Grüne und Neos leichter als die in die Jahre gekommenen Volksparteien. Beide profitieren vom neuen Zeitgeist mit seinen zentralen Werten der Nachhaltigkeit und der Verantwortung. Und beide sprechen eine neue Sprache und verzichten auf parolenhafte Programmatik. Ihre Sprache reproduziert und repräsentiert nicht das ohnehin Bestehende, sondern bringt eine neue Wirklichkeit, das gemeinsame Bewusstsein für einen neuen Aufbruch hervor.

Auf die großen Fragen der Zukunft wie Klimaschutz, Globalisierung und Digitalisierung haben Konservative, Sozialdemokraten und Freiheitliche keine überzeugenden Antworten. Sie wirken wie Machtapparate, die zukunftsvergessen und machtversessen ihr eigenes Verschwinden verwalten. Die einst großen Parteien leben in einer Blase und haben den Kontakt zum wirklichen Leben verloren.

Fast nur ältere Männer

Zwischen den Parteien, in denen fast nur ältere Männer sitzen, und den Jungen und Frauen in den Initiativen und Bewegungen der Zivilgesellschaft wird die kulturelle Spaltung tiefer. Es geht dabei weniger um Themen und Inhalte als um Werte und Lebensstile. Gleiches gilt auch für andere Großorganisationen wie Kirchen, Gewerkschaften und den ORF. Zu lange haben sich die Volksparteien von der Zustimmung der Älteren abhängig gemacht und dabei das Lebensgefühl der Jüngeren aus den Augen verloren.

Fast 90 Prozent der Jungen im Alter von zwölf bis 19 nutzen YouTube. Auf die Themen und Forderungen dieser Generation reagieren ÖVP und SPÖ mit der immer gleichen Kommunikationstaktik: erst ignorieren, dann verzögern und schließlich nichts unternehmen. Das wird sich in Zukunft rächen.

Nicht nur die Jüngeren, auch die Älteren werden den Parteien, die als verstaubt und konformistisch gelten, den Rücken kehren. Selbst die Generation 60 plus orientiert sich zunehmend an den Jungen, weil Jugendkultur in einer älter werdenden Gesellschaft zur Leitkultur wird.

Die Disruption der Parteien kommt aber nicht nur von außen, aus der Gesellschaft, sondern auch von innen, aus den Parteien selbst. Der Frankfurter Politikwissenschaftler Thomas Biebricher stellt in seinem neuen Buch, „Geistig-moralische Wende“, eine sich seit Langem abzeichnende und anhaltende „Erschöpfung des Konservatismus“ fest. Eine Erschöpfung, von der längst die Demokratie insgesamt befallen ist.

Krise der Volksvertretung

Der Staatsrechtler Florian Meinel stellt in seinem soeben erschienenen Buch („Vertrauensfrage“) eine Krise der Repräsentation fest. Die Parteiendemokratie hat nur im Rahmen einer Netzwerkdemokratie Zukunft. In dieser gelten drei Prinzipien: Personen sind wichtiger als Parteien, Projekte sind wichtiger als Programme, und Profil ist wichtiger als Proporz. In der Netzwerkdemokratie geht es um neue gesellschaftliche Bündnisse. In der neuen Netzwerkdemokratie löst das Konnektiv das Kollektiv ab. Es geht um eine Politik der Bedürfnisse statt der Ideologien.

Gefragt sind ein Mix aus liberalen, konservativen und sozialen Rezepten und das gemeinsame, kollaborative und konstruktive Lösen von Problemen in Projekten. Es geht um die Rückeroberung von Handlungsfähigkeit in einer sich blockierenden Welt. Politik ist in der Netzwerkgesellschaft nicht mehr eine moralische Glaubensfrage, sondern eine Frage des Stils und der Methode: spielerisch und pragmatisch. Gute Performer und Politunternehmer werden belohnt, Populisten und Unsympathen bestraft.

Eine neue „Politik des Und“

Wenn Parteien überleben wollen, müssen sie sich selbst „zerstören“, neu erfinden und zu offenen und vernetzten Plattformen werden. Sie müssen jünger, kreativer, freundlicher und digitaler sein. Auf zwei Kompetenzen kommt es dabei vor allem an: Zukunftskompetenz – ein Denken und Handeln aus der Zeit, die noch vor uns liegt. Eine Zeit ohne Klimazerstörung, Armut und Hunger können dann möglich sein, wenn sie zum Projekt möglichst vieler Akteure werden.

Das zweite Erfordernis ist Netzwerkkompetenz. Gemeint sind attraktive Formen der Mitbestimmung und des Mitmachens. Emmanuel Macrons En Marche macht es vor: Jenseits von links und rechts geht es um neue Formen der politischen Teilhabe und des Engagements. Auf Mitgliedsbeiträge verzichtet die Bewegung des heutigen Präsidenten.

Wende oder Ende? Das haben die früheren Koalitionäre selbst in der Hand. Die Zukunft gehört einer „Politik des Und“: Ökonomie und Ökologie, Zusammenhalt und Vielfalt, Fortschritt und Humanität, Nation und Europa, wirtschaftliche Dynamik und sozialer Ausgleich. Die Gesellschaft ist längst in Bewegung. Die großen Parteien sind tot – es leben die Zukunftsparteien!

DER AUTOR Dr. Daniel Dettling (geb. 1971) hat Rechts-, Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für Zukunftspolitik in Berlin. Dettling berät Unternehmen, Ministerien, Verbände, politische Parteien und Stiftungen. Zuletzt von ihm erschienen: „Wie wollen wir in Zukunft leben? Eine Agenda für die Neo-Republik“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.07.2019)