Übergangsregierung stürzen – wozu?

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Oft ist ein zeitlicher Abstand bei der Beurteilung von politischen Ereignissen hilfreich. Das trifft auch auf die Folgen des sogenannten Ibiza-Videos und das Ende der Koalition von ÖVP und FPÖ zu. Das Auseinanderbrechen einer Regierungszusammenarbeit und die sich daraus häufig ergebende Neuwahl kommen auch in anderen europäischen Ländern vor. In den Niederlanden und vor allem in Belgien ist dies nicht außergewöhnlich. Selbst wenn die Auseinandersetzungen zwischen den Parteien besonders heftig waren, gibt es Konsens über die weitere Vorgangsweise: Die Regierung bleibt im Amt und führt die Geschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung nach den Wahlen. Niemand würde auf die Idee kommen, eine solche Regierung zu stürzen. In Belgien amtierte so eine Regierung sogar mehr als ein Jahr. Diese Praxis ist international seit Jahrzehnten unumstritten.

Experten- oder Beamtenregierungen sind hingegen die absolute Ausnahme. Länder wie Tschechien und Bulgarien, wo man nach verworrenen Situationen davon Gebrauch machte, können für Österreich kaum als Beispiel dienen. Die Technokratenregierung Monti in Italien hatte eine konkrete Reformaufgabe und fällt daher eigentlich nicht in diese Kategorie.

International findet sich daher kaum eine mit den Ereignissen in Österreich Ende Mai vergleichbare Situation – und es stellt sich die Frage, ob sich in Österreich selbst eine historische Parallele anbietet. Auf den ersten Blick ist dies nicht der Fall. Wohl wurden häufig Koalitionen vorzeitig beendet und Neuwahlen ausgeschrieben, aber ein Misstrauensantrag gegen eine Übergangsregierung galt bisher als denkunmöglich. Selbst das gegenseitige Überstimmen in anderen Materien vermied man tunlichst. Diese Büchse der Pandora wurde erst im September 2008 geöffnet. Für die Folgen bezahlen wir noch heute.

Auf den zweiten Blick ist eine gewisse historische Parallele in der Ausgangssituation zu erkennen. Allerdings ging man im Mai 2019 mit der Situation völlig anders um als im Juli 1971. So lautete die Argumentation der SPÖ als Antragstellerin des Misstrauensantrags gegen die gesamte Regierung im Mai, man wolle nicht eine „Alleinregierung“ der ÖVP – wie weit dies überhaupt zutrifft, soll hier gar nicht diskutiert werden – bis zu den Wahlen ermöglichen. Nur eine Expertenregierung würde gleiche Verhältnisse für alle Parteien garantieren.

Parallelen zum Jahr 1971?

Nach dieser Logik hätten im Juli 1971 ÖVP und FPÖ nach dem Neuwahlantrag der SPÖ die Minderheitsregierung Kreisky stürzen müssen, um nicht im folgenden Wahlkampf benachteiligt zu sein. So eine Vorgangsweise wäre damals allerdings als völlig absurd angesehen worden.

Zweifellos unterscheidet sich die politische Situation 2019 von jener im Jahr 1971. Dennoch zeigt sich in der unterschiedlichen Vorgangsweise der jeweiligen Oppositionsparteien eine Änderung der politischen Kultur. Verhaltensweisen, die undenkbar schienen, werden heute ziemlich ungeniert angewandt.

Vermutlich hätte der Bundespräsident, als sich ein bestimmtes Abstimmungsverhalten im Nationalrat abzeichnete, einen Schritt weiter gehen müssen, nämlich auf Vorschlag der Regierung den Nationalrat auflösen und Wahlen ansetzen. Dies hätte wohl Wahlen im August bedeutet, aber Österreich wäre international handlungsfähig geblieben, und es hätte Nationalratssitzungen verhindert, die eher einem Hexensabbat glichen als einer angemessenen parlamentarischen Auseinandersetzung.



Paul Mychalewicz ist Historiker, AHS-Lehrer für Englisch, Geschichte und Lehrbeauftragter an der Pädagogischen Hochschule Wien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2019)