Klimapolitik braucht mehr als einen Hype

Klimapolitik erlebt zurzeit ein Zwischenhoch. Ausgelöst wurde es durch die zur Ikone gewordene Schülerin Greta Thunberg mit ihrem Sitzstreik vor dem schwedischen Reichstag im vergangenen Herbst. Weltweit sichtbar wurde die mit ihrem Namen eng verbundene Bewegung „Fridays for Future“ mit Demonstrationen in über 100 Staaten.

Die aktuellste Ausprägung dieses klimapolitischen Zwischenhochs ist die Rede von Ursula von der Leyen vor dem Europäischen Parlament. Ihre Aussagen zur Klimapolitik ließen aufhorchen und waren möglicherweise entscheidend für den knappen Erfolg bei der Abstimmung um das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission. Im Poker um die Stimmen setzte Frau von der Leyen auf zwei Zahlen: erstens soll Europa bis 2050 klimaneutral wer-den, also nicht mehr zur Erhöhung der Treibhausgase in der Atmosphäre beitragen; zweitens soll das derzeitige Reduktionsziel für 2030 von 40 auf 50 und möglicherweise 55 Prozent erhöht werden.

Nur unzureichend mitgeliefert wurden bei diesem Ziel-Poker die Strategien, mit denen diese zweifellos ambitioniertere Klimapolitik unterfüttert werden könnte. Deshalb zur Erinnerung einige Hinweise, mit welchen gravierenden Weichenstellungen solche Ziele zu verbinden wären: ein Stopp für jede neue Infrastruktur für Fossile, von Heizkesseln für Öl und Gas bis zu neuen Pipelines; ein schneller Ausstieg aus Kohle für Elektrizität, vor allem in Deutschland und in Polen; Öl und Gas für Gebäude nur noch im Ausnahmefall; eine Halbierung des Verbrauchs von fossilen Treibstoffen und nur mehr geringe Anteile von konventionellen Fahrzeugen ab 2025.

Erst ein solcher Beipackzettel zum Zahlen-Poker über Klimaziele macht die unerwünschten Nebenwirkungen einer vom Klimahype getriebenen Klimapolitik sichtbar. Das klimapolitische Zwischenhoch könnte nämlich schnell wieder vom gewohnten stationären Tief abgelöst werden, wenn man in von der Leyens Rede weiterliest. Die von ihr genannten Investitionen für den Umbau unseres Energiesystems würden sich umgelegt auf Österreich mit nicht mehr als zwei Mrd. Euro pro Jahr niederschlagen. Mindestens die zehnfache Anstrengung wäre tatsächlich erforderlich.

Vom Klimahoch zum Klimatief

Ähnliches gilt für die vorgeschlagene Bepreisung von Emissionen, um Verhaltensänderungen zu erzielen. Ein solcher Preis müsste mindestens bei 100 Euro pro Tonne CO2 liegen, was beispielsweise einen Liter Treibstoff um 25 bis 30 Cent verteuern würde. Aber auch damit werden die erforderlichen wirklich radikalen Änderungen bei Mobilität nicht bis 2030 in Gang kommen.

Soll das von Greta Thunberg bis Ursula von der Leyen getragene Zwischenhoch in der Klimapolitik nicht nur Klimahype bleiben, werden andere Orientierungen notwendig sein, um auch in Österreich die noch weißen Flecken auf der politischen Agenda auszufüllen. Dazu drei Anregungen: Erstens sollen sich weder Wissenschaft noch Politik scheuen aufzuzeigen, dass wir uns in einer ähnlichen Situation befinden, die vor genau 50 Jahren zur ersten Landung von Menschen auf dem Mond führte. Als die Politik dieses Ziel festlegte, war noch nicht absehbar, wie das gelingen sollte, aber es wurden mit enormen finanziellen Mitteln jene innovativen Kräfte mobilisiert, von denen weit über die Mondlandung hinaus bis heute unser globaler Wohlstand profitiert.

Zweitens sei darauf aufmerksam gemacht, dass das derzeitige Verständnis von Energiesystemen oft an eine Kompetenz erinnert, nach der sich jemand schon nach einem Blick auf ein Foto die Steuerung eines Flugzeugs zutraut. Analog ist allein mit dem üblichen Vokabular von Erneuerbaren, Effizienz und Energiewende die Bewältigung der Transformation unserer Energiesysteme aussichtslos.

Drittens soll nicht der Eindruck erweckt werden, es lägen in irgendeiner Schublade fertige Rezepte, die nur noch umzusetzen wären, um ambitionierte Reduktionsziele zu erfüllen. Etliche der bisher vorgeschlagenen Maßnahmen, wie Elektrizität zu 100 Prozent aus Erneuerbaren oder die Verdoppelung von Sanierungsraten für Gebäude, erweisen sich für die Zielerreichung als irrelevant oder sogar potenziell kontraproduktiv. Elektrizität soll nämlich zusammen mit Wärme samt den Technologien von Cogeneration und Wärmepumpen betrachtet werden. Damit können in einer Übergangsperiode auch mit Erdgas gut drei Viertel an Emissionen reduziert werden. Gleichermaßen sollen Gebäude Funktionen bei der Bereitstellung und Speicherung von Energie übernehmen, die nicht durch Sanierungsraten sichtbar werden.

Startpunkt für die nächsten Schritte zu einer zukunftsfähigen Klimapolitik in Österreich sind zwei nur scheinbar paradoxe Empfehlungen. An erster Stelle ein ganz anderer Blick auf das Energiesystem, nämlich nicht, welche Energie wir beziehen, sondern wofür Energie letztlich gebraucht wird. Damit werden die Grenzen der traditionellen Sektoren für die Energiebereitstellung bewusst überschritten. Dann eine Erinnerung an das Parlament, die derzeit geplanten Initiativen für eine Prolongierung der Förderung von Erneuerbaren nicht zu behandeln, weil damit zukunftsfähige Transformationen – wie Energy Hubs mit voll integrierten Komponenten für die Verwendung, Transformation, Speicherung und Bereitstellung von Energie – eher behindert als gefördert werden.

Wir brauchen neue Gesetze

Als Nächstes wären neue Handlungsfelder bewusst zu machen, mit denen Energieeffizienz und die Rolle von Erneuerbaren viel besser wirksam werden könnten. Es geht um multifunktionale Gebäude, die auch eine tragende Funktion bei der Bereitstellung und Speicherung von Energie übernehmen. Es geht um verschränkte Mobilität, die sich als Zugang zu Personen, Gütern und Orten versteht und nicht mehr immer eine Verkehrsbewegung erfordert, weil bewusst auch Kommunikationstechnologien beachtet werden. Es geht um integrierte Netze für Elektrizität, Wärme und Gas, aber auch um das alle Komponenten der Energiesysteme koordinierende IT-Netz. Diese neuen Netzstrukturen verwischen die Grenzen zwischen Bereitstellung und Verwendung von Energie, rezyklieren Wärme in Energienetzen und transportieren künftig auch biogenes Gas und Wasserstoff.

Schließlich müsste man dieses neue Verständnis von Klimapolitik und dem zugrunde liegenden Energiesystem in Gesetzen sichtbar machen. Ein Energierahmengesetz würde ein Treibhausgas-Budget festlegen, samt dem damit verbundenen laufenden Reporting über dessen Verwendung. Ausführungsgesetze, wie ein Energieausbaugesetz, würden alle Investitionen für einen Übergang zu einem hocheffizienten und treibhausgasneutralen Energiesystem unterstützen.

Der Autor Stefan Schleicher ist Professor am Wegener Center für Klima und globalen Wandel an der Karl-Franzens-Universität Graz und Konsulent am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Er begleitet seit Jahren die österreichische und internationale Energie- und Klimapolitik. Schwerpunkte seiner Forschungstätigkeit sind zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2019)