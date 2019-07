Schuldebatten, über die zu wenig geredet wurde

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Schule, heißt es so schön, bilde die Entwicklung der Gesellschaft fokussiert ab. Demgemäß hat sich die Gesellschaft heuer mit einer Vielzahl an Themen beschäftigt. Da war die Rückkehr der Ziffernnoten an Volksschulen, die Einführung der Herbstferien, die Debatte um das Kopftuch (die wievielte eigentlich?) und noch einiges mehr.

Blickt man unter die Oberfläche der schulischen Praxis, sind diese Themen an den meisten Schulen aber weitgehend vorbeigegangen. Die echten Änderungen, die Schulen wirklich beschäftigten, gab es in diesem Schuljahr anderswo. Zwei davon seien hier erwähnt: Einerseits ist an die breit angekündigte und in Teilen umgesetzte Digitalisierung zu denken. Andererseits hat das faktische Aus für den sonderpädagogischen Förderbedarf viele Schulen getroffen.

Die Digitalisierungsoffensive ist seit heuer in Saft und Kraft. Sie nennt sich Digitale Grundbildung und wird (theoretisch!) zwei bis sogar vier Wochenstunden in der österreichischen Sekundarstufe unterrichtet. Schaut man aber genauer hin, wird das neue Fach häufig wie ein Unterrichtsprinzip behandelt. Das heißt in der harten schulischen Realität, dass das Fach gar nicht unterrichtet wird. Es wird in anderen Fächern ohnehin mitbedacht. So hat ja auch der Deutschunterricht mit Computern und Internet zu tun – irgendwie. Erst recht Mathematik; eine Excel-Tabelle hat schließlich jeder Schüler schon einmal gesehen. Besonders findige Schulen bauen, wieder theoretisch, sogar das Fach Sport digital um. Das steht so dann auf einem Papier mit dem Titel „Schulautonomer Lehrplan“. In Wirklichkeit geschieht oft wenig bis nichts.

Sind die Lehrkräfte wieder zu faul, die dringend notwendigen Schritte in die digitale Welt mit ihren Kids zu gehen? Mitnichten. Der erste Teil der Wahrheit schaut in etwa so aus: Da eine digitale Offensive für unsere Schulen politische Handlungsbereitschaft demonstriert, wurde sie gemacht. Und wir wissen: Was man in Österreich im Schulwesen anpackt, das macht man ordentlich. Daher ist neben dem Blick auf das Wahre, Gute und Schöne („Schlüsselkompetenz“, „Medienkompetenz als Zukunftstechnologie“ etc.) auch ein knallharter Maßnahmenkatalog integriert. Wie um den digitalen Dornröschenschlaf der vergangenen Jahrzehnte zu kompensieren, hat es der Inhalt des Fachs in sich! Die Kids erhalten nicht nur einen fundierten Einblick in alle Arten von Videoerstellung, Programmierung (Neudeutsch: „Coding“), Urheberrecht und Datenschutz. Sie sind auch irre quellenkritisch, wissen im Urheberrecht Bescheid, kennen cloudbasierende Werkzeuge, verfassen Podcasts und Blogs, dass es eine Freude ist. Sie gestalten Webseiten, erkennen Medien als Wirtschaftsfaktor, können auf den digitalen Plattformen allen Gefahren aus dem Weg gehen, kennen die Risken der Internetgeschäfte, können mit Algorithmen arbeiten und natürlich blind einen Computer zerlegen und wieder zusammenbauen. Unnötig zu sagen, dass die Schüler auch Netzwerkprofis sind („verbinden digitale Geräte mit einem Netzwerk“). Schließlich erleben sich Schüler „selbstwirksam“ (sic!), indem sie „digitale Technologien kreativ nützen. Das alles schaffen die zehn- bis 14-jährigen Kids „zielgruppen-, medienformat- und anwendungsgerecht“.

Faule Lehrer? Nein!

Das ist recht beachtlich. Wer das alles schon in der unteren Sekundarstufe lernt, der kann die Oberstufe und die Fachhochschule wohl auch gleich überspringen und sofort ins Berufsleben eintreten. Es hätte mich nicht mehr gewundert, wenn ich solches dann auch noch im verbindlichen Lehrplan für dieses neue Fach gefunden hätte. Die Anforderungen sind eine reife Leistung für ein Fach, das in sehr vielen Schulen gar nicht oder nur als einstündige Veranstaltung existiert. Aber warum setzen die Schulen das nicht in der Breite um, wie es sich das Unterrichtsministerium wünscht? Sind es am Ende doch die faulen Lehrer, die die Sache hintertreiben?

Nein. Viel schlichter. Jede Schule darf pro Schüler und Jahr im Schnitt nur 30 Wochenstunden anbieten. Nicht mehr. Da muss dann alles Platz haben: Mathe, Sport, Englisch etc. Eine neue Sau namens Digitale Grundbildung durchs Schuldorf zu treiben hätte zu empfindlichen Stundenkürzungen in den anderen Stunden geführt. (Die Schulen hatten das vor wenigen Jahren schon einmal. Es ging um die „tägliche Turnstunde“.) Als gescheite Lösung bliebe nur, Geld in die Hand zu nehmen und die vier Stunden für das neue Fach zu finanzieren. Das wurde nicht gemacht, es sollte ja nichts kosten, nicht wahr? Als einziger Ausweg blieb den Schulleitern nur, auf dem Pfad der Lüge zu wandeln, Fantasiegebilde zu bauen und zu behaupten, das neue digitale Fach werde in den anderen Fächern schon mitumgesetzt. Irgendwie.

Fast noch mehr haben die Schulen mit der „Einschränkung des sonderpädagogischen Förderbedarfs“ zu kämpfen. Die Idee dahinter: Beeinträchtigte Kinder, die den Regelunterricht besuchen, sollen von Sonderpädagogen begleitet werden. Das ermöglicht diesen Kindern die Inklusion und, wenn es gut geht, dem Rest der Klasse das Erlernen eines breiteren sozialeren Verhaltensrepertoires.

Der Haken: Bis 2017 sind die Anträge auf diesen Förderbedarf (SPF) stark gestiegen. Und weil das teuer war, suchte unser Schulmanagement nach kreativen Auswegen, die Quote wieder zu senken. Man hat dafür in voraussehender planwirtschaftlicher Denke eine Quote von 2,7 % definiert. So viele SPF-Kinder pro Jahrgang solle es künftig geben, keinesfalls mehr. Doch die Zahl wollte nicht so recht sinken. Ohne die Einsparung an die große Glocke zu hängen, wurde enormer Druck auf die Lehrerschaft aufgebaut, einen SPF-Antrag erst gar nicht zu stellen. Dort, wo das doch geschah, wurden für die Gewährung so hohe Hürden errichtet (bereits erfolgter Schullaufbahnverlust, Auffälligkeit und Antrag bereits in der Volksschule, irrwitzig niedrige IQ-Werte, Nachweis der Behinderung etc.), dass er abschlägig beschieden werden konnte oder – viel häufiger – dass Lehrer unter realistischer Einschätzung der Erfolgschancen lieber ganz auf den Antrag verzichteten. Da Probleme leider nicht verschwinden, wenn man eine Quote dafür definiert, sind diese Kinder aber nun weiter im Regelschulsystem. Ohne Förderung.

Zu viele Kids mit Förderbedarf

Was zu zwei logischen Szenarien führt: Entweder bleiben diese Kinder (wie früher) wieder sitzen. Oder wir senken die Hürden immer weiter, bis auch abgelehnte SPF-Kinder in Deutsch, Mathematik und Englisch positiv beurteilt werden können. Da sich viele neue „Sitzenbleiber“ ganz schlecht politisch vermarkten lassen, geht man den zweiten Weg: Die Lehrer werden mündlich angewiesen, „irgendetwas Positives“ (sic!) zu finden, damit das verhinderte SPF-Kind die Schullaufbahn „erfolgreich“ abschließt.

Diese in der Lehrerschaft weitgehend abgelehnte Vorgehensweise kommt ohne schriftliche Dienstanweisung aus (womit man sie auch nicht belegen kann) und hat – ebenso wie die „Digitalisierungsoffensive“ – den Budgetplan fest im Blick.

Der Autor Hannes Eichsteininger (*1971) hat Geschichte an der Universität Salzburg studiert. Seit 20 Jahren unterrichtet er an verschiedenen Polytechnischen Schulen des Bezirks Ried (OÖ) im Innkreis. Er schreibt zu historischen und pädagogischen Themen. 2013 erschien „Lehrer werden – Mensch bleiben“.

