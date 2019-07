Hitlers „verführte“ Kinder

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Im Internet kreisen seit einiger Zeit besonders perfide Geschichten, um die 16-jährige schwedische Klimaschützerin Greta Thunberg und die 31-jährige deutsche Kapitänin Carola Rackete zu verunglimpfen. Erst wird den beiden unterstellt, von ihren jeweiligen Vätern benutzt zu werden, um öffentliche Aufmerksamkeit und „Millionengewinne“ zu generieren.

Kurz gesagt: Patriarchales Denken unterstellt patriarchalen Zugriff durch einen Patriarchen. Denn, dass Frauen Eigenständigkeit oder Veränderungswillen besitzen, ist für manche schlichtweg nicht vorstellbar. Selbstbestimmung existiert in ihrer Denke nicht. Eine junge Frau kann doch nur von jemand anderem, am ehesten von ihrem eigenen Vater wie eine Marionette gelenkt sein. Dass sich Kinder oft in Opposition oder nach ganz eigenen Kriterien entwickeln, wird da gern ausgeblendet. Auch für sich selbst.

In einem zweiten Schritt wird dann die eigene Unterstellung weitergeführt: Rackete und Thunberg seien so arm, man müsse sie – wie andere Kinder oder Jugendliche auch – in Wahrheit beschützen vor diesem schrecklichen Zugriff der Eltern. Sie befreien aus der angeblichen Gehirnwäsche, die sie zur Flüchtlingsrettung führe bzw. zur Sorge um Bäume und Hitze, um die Existenz des Menschen selbst.

Ungetrübtes Selbstmitleid

Bei manchen Postings erkennt man, welche Haltungen hinter solchen Unterstellungen lauern. Eine ganze Generation sei da angeblich von Adolf Hitler und den Nazis „verführt“ und missbraucht worden. Keinerlei Selbstverantwortung erscheint irgendwo am Horizont. Ungetrübte Selbstbemitleidung. Dann seien „die Linken“ oder „die Sozialisten“ gekommen und hätten Freiheits- und Glücksversprechen abgegeben. Nichts davon sei eingetroffen. Betrogen und verkauft fühlen sie sich, diese wütenden älteren Poster, die sich über real protestierende und agierende junge Frauen beschweren. Perfide Bilder zeigen Greta neben Adolf Hitler, der einem Mädchen den Kopf tätschelt. Wenn man gegen diese Propaganda protestiert, packe man „die Nazi-Keule“ aus.

Gefürchtete Grüne

Manchmal kommt es einem so vor, als gebe es zurzeit den gemeinsamen Versuch vieler Rechtsextremer, Begriffe wie Nationalsozialismus, Holocaust oder Faschismus zu verharmlosen, zu verwirren und zu entwerten, bis diese nicht mehr ohne inneren Widerwillen verwendet werden können. Bei Widerstand gegen diese Taktik heißt es, „die Linksextremen“ würden den Holocaust „missbrauchen“, nur um der AFD, Pegida oder der FPÖ eines auszuwischen. Seltsam nur, dass es zumeist Grüne erwischt, die gar nicht so „linksextrem“ sind, aber zumindest in Deutschland eine sehr starke Kraft sein müssen. Stärker als die CDU? Angela Merkel mit ihren Zitteranfällen ist als Feindbild gerade out.

Interessant ist auf jeden Fall, wie gezielt Rechtsextreme im Netz wieder einmal auf ihre Zielgruppe „missbrauchte Kinder“ aller Art setzen, um deren starke Emotionen auszunutzen. Hitler-Anhänger werden entschuldigt und als „verführt“ dargestellt, was die Mütter und Väter der heutigen Poster entlastet. So kann aber nicht über das wahre Problem diskutiert werden: Wie nämlich im Faschismus bzw. Nationalsozialismus erzogene Menschen ihre eigenen Kinder und deren Kinder behandelten. Stattdessen wird die ursprüngliche Wut schlauerweise und mit beinah bewundernswert bewusster Taktik auf zwei junge Frauen gelenkt, die sich Protest und Widerstand zutrauen.

Kerstin Kellermann ist Journalistin und Kuratorin in Wien. Festivals und Ausstellungen zum Thema Holocaust bzw. Flucht.

