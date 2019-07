Sich Zeit nehmen abseits des Politpalavers

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Ich schreibe nun schon im elften Jahr die 2009 vom damaligen Chefredakteur, Michael Fleischhacker, erfundene monatliche „Spiegelschrift“ und fühle mich keineswegs als Sprachpolizist, auch wenn ich oft überlege, wie nahe „Die Presse“ ihrem Ziel vollkommener Sprachpflege kommen kann. Diese Frage ist eine ewige oder ähnlich der Neutralität Österreichs eine immerwährende.

Heute ziehe ich eine Schlinge in meinen Weg Richtung Grammatik und beschäftige mich im Hitzesommer mit dem, was uns die Zeitung außer politischem Getöse anzubieten hat. Abseits der Titelseite breitet sich eine Blumenwiese des journalistischen Ideenreichtums mit Einladung zur existenziellen Meditation aus.

Es ist kein versteckter Spott, wenn ich während der Lektüre der Kolumne „Die Zeit schafft Wunden“ vermeine, am Rand einer 800-Meter-Bahn eine atemlose Journalistin mit sich reden zu hören: „Heute, mehr als 15 Jahre später, geht es nur noch um die Beantwortung einer Frage: Was ist geblieben? Oder anders formuliert: Wie schnell kann ich heute die 800 Meter laufen?“ (4. 7.) Im Ziel zeigt die Stoppuhr, dass die Läuferin „weit von der Bestzeit aus Jugendjahren entfernt ist“. Ihre private Lebensfrage hat sie jedoch früh genug eingeholt. Hätte es in Hugo von Hofmannsthals Jahren schon ehrgeizige Jogger gegeben, so hätte er im Libretto des „Rosenkavaliers“ mühelos ein paar Leistungs- oder Joggingwerte für die Marschallin unterbringen können, wenn sie auf der Opernbühne singt: „Die Zeit, die ist ein sonderbares Ding“.

Ich blättere weiter und stoße auf einen riesigen Artikel über einen „Helden der Maultrommel“. Jetzt hat der Schock mich. Ich weiß, wie man mit einer Maultrommel Musik erzeugt, aber wann versuchte ich das zum letzten Mal? Das Lebensglücksrad rast um Jahrzehnte zurück und stockt hinter einem am Pfadfinder-Lagerfeuer hockenden Buben. Bin ich noch ich von damals? „Die Zeit schafft Wunden.“ Ist die 800-Meter-Läuferin, die ich nicht persönlich kenne, wenigstens schon halb so alt wie ich?

In derselben „Presse“-Ausgabe scheint der wie eine männlich Jeanne d'Arc des „Economist“ gegen Staatsschulden kämpfende Chefkommentator bei 35 Grad Celsius überraschend tolerant, ja nahezu SPÖ-affin zu werden. Drückt ihn das Erdklima? Er schreibt: „Wir sehen: Die Schuldenbremse hat im Ernstfall überwiegend symbolischen Wert. Sie ist besser als nichts, aber nicht die Lösung.“

Aus dem Titel „Ach wären wir Barbaren geblieben“ tönt ein Seufzer heraus. Der Fortschrittsmythos wird zerstört: „Nomaden lebten besser als Ackerbauern, die ersten Staaten waren Maschinerien der Unterdrückung. Aber was ist die Lehre daraus?“ Hoffentlich nicht, dass der heutige Staat um nichts besser ist als der vor ein paar Tausend Jahren.

***

An folgenden Tagen treffe ich im „Pizzicato“ einen vom Trampelpfad des Wahlkampfs abgebogenen Spitzen-Innenpolitiker, der in stilistischer Vollendung Beständiges ansagt, nämlich Stillstand. Er gesteht: „Wenn uns hier sonst nichts mehr einfällt, schreiben wir einfach über den Stillstand der Stadt Wien – Pardon, über den Stillstand der Rolltreppen der Stadt Wien. Das geht (fast) immer“ (6. 7.). Schon im November 2018 konstatierte „Die Presse“: „Es ist völlig egal, wer Bürgermeister ist. Die Rolltreppen stehen für längere Zeit still, wenn sie einmal nicht gehen.“ Die Zeit als Mysterium wird irgendwann Österreichs Innenpolitik zerbröseln.

Zunächst springt sie noch auf die Seebühne von Mörbisch, auf der ein Ex-Intendant mit viel Vergangenheit in der Rolle eines Eunuchen sehnsüchtig „Meine Bühne, deine Bühne“ darbietet (13. 7.). Die Kritikerin der Operette „Land des Lächelns“ schließt trocken: „Dass er vom Publikum genauso gefeiert wurde wie die Hauptdarsteller – das ist nun mal Mörbisch.“ Aber auch die Besichtigung der Bregenzer Bühnentechnik, die die Oper „Rigoletto“ zum Spektakel aufblähte, führt zu einem analogen Schluss: „Mehrfach produzierte das staunenswerte akrobatische Unterfutter Szenenapplaus an den musikalisch unpassendsten Stellen“ (19. 7.).***

Wer gern in Nachdenklichkeit versinkt, dem rollt „Die Presse“ einen Teppich auf. Manchmal allerdings auch einen zum Stirnrunzeln. „Deutsche Bank startet Massenkündigung“ lautet der „Economist“-Aufmacher (8. 5.). 18.000 Stellen werden gestrichen. Darf die Botschaft vom angeblich sozialen Europa in Asien so ankommen, wie sie ein Aktienhändler in Hongkong empfängt? „In Hongkong und Singapur wurden ganze Teams vor die Tür gesetzt. Die halbe Etage ist weg, und die anderen warten nur darauf, dass sie einbestellt werden. Er sei zusammen mit anderen gekündigten Kollegen direkt aus dem Gebäude geführt worden. Ich suche vergeblich einen Kommentar zur globalen Gewaltaktion der deutschen Großbank. Deren Manager fürs Grobe lassen sich in London schon Maßanzüge schneidern (11. 7.).***

Endlich lande ich im Handwerklichen: „Volkstheater erinnert an seine Opfer der NS-Zeit“ meldet „Die Presse“ auf Seite 12 unter „Stadtmenschen“, dann aber auf Seite 25 „Gedenkstein vor Wiener Volksoper errichtet“, (29. 6.). Also was jetzt und wo? Unter „Stadtmenschen“ passen NS-Opfer sowieso nicht recht.

Nach wie vor kommen manche Hauptwörter über den Nominativ nicht hinaus: „Letztlich verschlang die Errichtung des Krankenhaus rund 1,3 Milliarden Euro“ (7. 7.). Und wenn ein Dativ-n im Titel keinen Platz hat, lässt man es weg: „Neue Details zu Kreml-Gelder für Lega“ (11. 7.).

Im Herzen Afrikas am Kongo „gebärt“ jede Frau im Schnitt 5,9 Kinder (30. 6.). Besser, weil richtig: Sie gebiert.

Messerattacken werden zu alltäglichen Ereignissen, deshalb Korrektur eines Fallbeispiels am Praterstern für künftige Fälle: „Der Kontrahent griff kurz nach Mitternacht den 18-Jährigen mit einem Messer an und stach ihm ins Gesäß“ (24. 6.). Er stach ihn ins Gesäß.***

Ein Meilenstein in seiner Karriere habe dem Golfspieler Bernd Wiesberger einen „Siegerscheck über 1.035.099 Millionen Euro eingebracht“ (16. 7.). Im Sport kommt es zwar auf ein paar Millionen nicht an, aber so astronomisch kann es nicht zugehen, dass eine Million Millionen bezahlt wurde. Zum Glück wird an anderer Stelle das Preisgeld mit ärmlichen 2,24 Millionen Euro beziffert. Im nächsten Absatz scherzt Wiesberger: „Habe ich Haggis zwischen den Zähnen?“ Und viele Leser bleiben hilflos an Haggis hängen, weil sie das Wort nicht kennen. Ich liefere die Erklärung aus Wikipedia nach und serviere ein Gericht für Menschen, die nicht lang fragen, ehe sie zubeißen: Haggis ist eine Spezialität aus der schottischen Küche und besteht aus dem Magen eines Schafs, der mit Herz, Leber, Lunge, Nierenfett vom Schaf, Zwiebeln und Hafermehl gefüllt und mit Pfeffer scharf gewürzt wird. Mahlzeit!

E-Mails an:debatte@diepresse.com

DER AUTOR Dr. Engelbert Washietl ist freier Journalist und Mitbegründer der „Initiative Qualität im Journalismus“ (IQ). Die Spiegelschrift erscheint ohne Einflussnahme der Redaktion in ausschließlicher Verantwortung des Autors. Er ist für Hinweise dankbar unter: Spiegelschrift@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)