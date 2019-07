Johannes Hahn ist die falsche Wahl

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Vor dem Zerbrechen der türkis-blauen Bundesregierung stand fest, dass der von Österreich zu nominierende nächste EU-Kommissar aus den Reihen der ÖVP stammen wird und nicht noch einmal Johannes Hahn heißen würde. Nach der Bestellung der neuen Bundesregierung stand diese als „Verwaltungsregierung“ vor der schwierigen Aufgabe, ihrer Verpflichtung gemäß Artikel 23c B-VG nachzukommen und die Postenbesetzung zu entscheiden.

Offensichtlich hat man dabei den kleinsten, gemeinsamen Nenner gesucht und ist den Weg des geringsten Widerstandes gegangen.

Das frauenpolitische Engagement von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zählte urplötzlich nicht mehr. Tage zuvor hatte sie noch den „historischen Moment“ gelobt, als sie im Kreis der europäischen Staats- und Regierungschefs Ursula von der Leyen zur künftige Präsidentin der EU-Kommission kürte. Daheim hat sie dann nicht einmal im Ansatz den Versuch unternommen, den im Hauptausschuss des Nationalrats versammelten Parteien einen attraktiven Personalvorschlag vorzulegen.

Alle haben zugestimmt

Dann wären die politischen Parteien nämlich gezwungen gewesen, Farbe zu bekennen. So aber stimmte selbst die FPÖ einem Kandidaten zu, den sie vor fünf Jahren noch abgelehnt hatte. Jeglichen politischen Sachverstand außer Acht lassend, haben alle(!) Parteien der neuerlichen Nominierung von Johannes Hahn zugestimmt.

Nicht nur, dass man damit den ausdrücklichen Wunsch der neuen Kommissionspräsidentin nach mehr Frauen missachtete, hat man (obwohl damit ein prestigeträchtiges Ressort quasi zementiert gewesen wäre) einen mittelmäßigen Kommissar eine dritte(!) Amtsperiode ermöglicht. Normalerweise ist nach zwei Amtsperioden Schluss in der EU, nur herausragende Persönlichkeiten blieben vereinzelt länger. Erste internationale Stimmen sagen bereits, dass Johannes Hahn in seinem derzeitigen Ressort Erweiterung und Nachbarschaftspolitik nichts zustande gebracht hätte.

Warum ein Underperfomer?

In der Tat ist seine Bilanz nicht berauschend. In der Erweiterung herrscht Stillstand und in der Nachbarschaftspolitik (von der Ukraine bis nach Nordafrika) sind die Probleme heute genauso ungelöst wie vor fünf Jahren. Warum also schickt Österreich einen politischen Underperformer quasi zur Belohnung ein drittes Mal nach Brüssel? Als Statthalter für einen fliegenden Wechsel mit Frau Edtstadler im nächsten Jahr, sobald die politischen Rahmenbedingungen für eine Nominierung wieder passen? Warum spielen FPÖ, SPÖ und Neos da eigentlich mit? Als Quasi-Vorleistung für eine künftige Regierungsbeteiligung?

Einer Illusion sollte man sich in Österreich jedenfalls nicht hingeben: Dass man neuerlich das unverschämte Glück der letzten 25 Jahren wiederholt und ein „großes“ bzw. politisch wichtiges Ressort in der kommenden EU-Kommission erhält. Ursula von der Leyen hat im Vorfeld ihrer Wahl so viele Versprechungen an osteuropäische Staaten gemacht und selbst der Europafraktion der Grünen eine starke personelle Berücksichtigung bei der Bildung ihres Teams zugesagt, dass für Johannes Hahn gar keine herausragende Position mehr möglich ist. Das mag bei den österreichischen Parteien, die diese Entscheidung zu verantworten haben, noch nicht angekommen sein.

In der EU jedenfalls aber schon. Ein wichtiges Indiz: Hahns bisheriger Kabinettchef hat seinen beruflichen Absprung bereits organisiert.

Stefan Brocza ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen.

