Es ist normal geworden, verrückt zu sein!

Es ist also normal geworden, verrückt zu sein, und es wäre verrückt, normal zu sein, wenn man in den USA, in England oder in Österreich ein politisches Amt anstrebt. Wer heute normal ist, reißt keine Wähler mit. Warum ist das neue „Verrückt ist normal“ aus dem Exil in der Kunst ausgebrochen und in der Politik angekommen? Wir wundern uns nicht mehr, dass ein Comedian Präsident in der Ukraine wird, wir wundern uns nicht über einen gebildeten Clown, der Premier von Großbritannien wird. Bei Donald Trump wundert uns gar nichts mehr.

Heute gilt das bisher Undenkbare als Neugedachtes. Es zählt das bisher Unerhörte zum ständig Gehörten, und es zählt das Rüpelhafte zur neuen Kryptowährung der Auffälligkeit. Die radikale und ungenierte Umsetzung des Aida-Prinzips kennzeichnet die aktuelle politische Kultur: Attention, Interest, Desire, Action. Trump hat es eindrücklich vorgespielt – jetzt spielt es Boris Johnson nach, und Strache wird zurückkommen und seine Rolle ebenfalls wieder spielen. Aufmerksamkeit ist alles. Für Strache und seine Entschuldiger sind die Schuldigen sowieso diejenigen, die das „eh Normale“ aufgedeckt haben. Die Fallensteller. Mein Gott, hat nicht fast jeder von uns schon gedacht und gesagt, dass er jemanden umbringen könnte? Es ist ja nichts so gewesen, wie es gewesen ist, denn das hat ja nur die Lügenpresse verbreitet, außerdem war es nur gedacht und dahergesagt, so, wie schon viele Testosteronheinis bedenkliche Inhalte in Wut, Alkohol oder Koks dahergeplappert haben. Was ist schon dabei, einmal so gedacht oder es auch gesagt zu haben – was ist schon dabei, gelogen zu haben und das dann als elastische Wahrheit oder Faktenunschärfe abzutun?

Was hat Trump, Johnson, Salvini und Konsorten großgemacht? Der Unterhaltungsfaktor.

In der eigenen Blase und in den Unzufriedenheitszirkeln ist es völlig egal, wie man sich benimmt, Hauptsache, es ist endlich anders. In der eigenen Welt erzeugt dies Zustimmung und Wählerschaft. Treue bis über das schlechte Benehmen hinaus.

Trump hat es auf der Weltbühne vorgespielt, Boris – der kleine Trump mit Wörterbuch – spielt es als gefährlichen Brandsatz nach. Als blendender Unterhalter und unterhaltsamer Blender zeigt er, wo es langgeht: zum Flächenbrand, dem die alten politischen Kulturen zum Opfer fallen. Normal geworden ist die Abkehr von der politischen Kultur des Abwägens, des Verhandelns, des Kompromisses, des Ausgleichs. Normal geworden ist die Verachtung von Minderheiten, Armen, staatstragenden Organisationen und Medienmitarbeitern. Normal geworden ist auch die Diffamierung des Rechtsstaats dort, wo er dem „neuen Normalen“ als Bollwerk des „alten Normalen“ im Wege steht.

Was ist so attraktiv am neuen Normalen? Ist es nur das Versagen des bisher Normalen? Die Langeweile, die Mutlosigkeit und Machtlosigkeit des Herkömmlichen? Die Defizite des Bestehenden? Wie schon gesagt – wir leben in einer Medien- und Informationsgesellschaft, die nach Unterhaltung und befreiendem Lachen dürstet. Die Unterhaltungsgesellschaft liebt den Tabubruch, denn er ist unterhaltsam. Großbritannien wird die Ohren anlegen und vor Vergnügen quietschen, denn es wird von Johnson blendend unterhalten, wenn auch angelogen werden. Die Twitterbotschaften von Trump sind pure Unterhaltung und allgegenwärtig. Die alten Phrasen des alten Politestablishments findet man nicht mehr. Der persönliche Algorithmus filtert das Langweilige gnadenlos aus. Da ist man nicht mehr dabei.

Was heißt das für Österreich?

Wenn Unterhaltung Trumpf ist, hat die SPÖ schon verloren. Diese Partei – einst Tabubrecher, Innovator und damit für die Gesellschaft auch Unterhalter – hat diese Entwicklung komplett verpasst. Sie klammert aus, dass in einer Informations- und Unterhaltungsgesellschaft die herkömmlichen Phrasen, Mimiken und Appelle geradezu Wutreaktionen bei den Menschen provozieren. Wohl deshalb war Pamela Rendi-Wagner auch so umstritten, denn sie ist die sichtbare Stagnation der Partei. Die Welt schreit nach Abwechslung, Veränderung, Innovation und vor allem nach Abwehr von Unlust und Unsicherheit. Die SPÖ ist nicht mehr fähig, mit ihren eigenen Vorurteilen disruptiv umzugehen, wie sie es noch mit der Wahl Vranitzkys war. Sie ist nicht mehr in der Lage, sich neu und provokant zu inszenieren und eine überraschende Geschichte oder überraschende kleine Geschichten (wie Trump auf Twitter) zu erzählen. Sie verharrt in ihren Phrasen. So wird Rendi-Wagner krachend verlieren, denn sie ist das alte, langweilige und ein wenig angestrengte Gesicht des „Weiter so“.

Peter Pilz hat schon verloren, denn seine Rolle ist abgedroschen, unglaubwürdig und eine Endlosschleife der substanzlosen Langeweile. Vor 40 Jahren war er disruptiv, unangepasst und hatte alle Qualitäten eines Boris Johnson. Verschlagenheit bis zur Verlogenheit, Untergriffigkeit, Anmaßung, Diffamierungskultur. Das seit 40 Jahren in der gleichen weinerlichen und rechthaberischen Tonart zu spielen geht den Leuten buchstäblich auf die Nerven.

Kogler ist ein Sonderfall: Er lässt Grün neu auferstehen, denn so ist Grün bisher nie dahergekommen: lustig, tänzerisch, verbal stark und mit deutlichem Abschied vom kategorischen Imperativ der Lebensführungsgängelei. Kogler ist höchst unterhaltsam, interessant und neu. Ihn darf man sogar mögen. Merken Sie sich die Reihenfolge. Unterhaltung first! Kogler ist der Boris mit Moral.

Kurz steht für Disruption. Er war sowieso nicht „normal“ – das war der Bruch mit der Altherrenriege und dem klerikal verstaubten Starrsinnswahnsinn der Partei. Er wird gewinnen, denn er ist für viele ein Versprechen – er ist, ohne es darauf anzulegen, unterhaltsam, denn seine Hits sind „ohrgängig“, leicht mitzusingen. Er hat das moderne agile Führen zum Leadership-Prinzip gemacht. Dieses Führungsprinzip vermeidet Langeweile und Beharren auf Standpunkten. Es ist bemüht, sich Situationen gut anzupassen, hört auf die Geführten, liebt ihren Applaus und bedient und festigt mit Message Control deren Erwartungen.

Also wer wird bei den nächsten Wahlen gewinnen? Das neue Normale! Nicht das endlos Wiederholte und Bekannte.

Die neue Frechheit der Grünen. Der noch immer neue Kurz. Das nach wie vor frische und eloquente Gesicht der Neos. Aber vor allem die FPÖ. Alle „Jetzt erst recht“-Enttäuschten werden einen großen Schluck aus dem Heiligen Gral der Erlösung, aus der Überheblichkeit der bisher Normalen nehmen und der FPÖ einen großen Wahlsieg bescheren. Wir werden uns dann nicht mehr wundern, was alles möglich ist – oder unmöglich.

Der Tabubruch wird weiterhin gewinnen. Das bisher bemühte Zusammenhalten in einer von einer bestimmten Schicht definierten politischen Kultur hat sich erledigt. Das alte Normale ist tot. Der gemeinsame Nenner politischer Gegner, wie etwas zu geschehen habe, um als richtig erachtet zu werden, hat ausgedient. Das ist verrückt, aber jetzt eben normal.

Der Autor Dr. Hans Bachmann (* 1948), studierter Volkswirt und Politikwissenschaftler. In der Studienzeit ORF-Mitarbeiter, Werbetexter. Unternehmer, Coach und Berater mit Schwerpunkt Sicherheit- und Datenschutz. Dozent an der FH Joanneum, FH Wien, Donau-Uni Krems. Themen: Kommunikation, Leadership, interpersonelle Kompetenzen und Verhaltensökonomie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2019)