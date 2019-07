Die Welt steht vor einer Bildungskrise

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Aichetou ist 14 Jahre alt und lebt im Umland der mauretanischen Hauptstadt, Nouakchott in der afrikanischen Sahelzone. Jeden Tag unternimmt sie den schwierigen Fußmarsch durch den Sand, um zu einer Schule ohne Trinkwasser oder Sanitäranlagen zu gelangen, wo sie aufgrund des Mangels an Lehrbüchern und ausgebildeten Lehrkräften kaum etwas lernt. Und sie ist nicht die Einzige: Dutzenden Millionen von Schulkindern weltweit geht es ähnlich, 262 Millionen Kinder und Jugendliche gehen gar nicht zur Schule.

Die Welt steht vor einer sich vertiefenden Bildungskrise, und das in einer Zeit, in der wir rasche Fortschritte in Richtung des Ziels für nachhaltige Entwicklung (Social Development Goal 4) einer inklusiven, gerechten und hochwertigen Bildung machen sollten. Natürlich kommen einige Länder mit großen Schritten voran: In Frankreich unterliegen alle Kinder einer allgemeinen Schulpflicht, die in Kürze im Alter von drei Jahren beginnen wird.

Doch Millionen von Kindern anderswo werden nie einen Fuß in einen Klassenraum setzen. Falls der Status quo Bestand hat, werden mehr als die Hälfte der 1,6 Milliarden junger Leute, die 2030 leben werden (825 Millionen), nicht über die nötigen Fertigkeiten verfügen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Für Mädchen sind die Aussichten besonders düster, was durch Faktoren wie kulturelle Normen, geschlechtsbasierte Gewalt und frühe Verheiratung bedingt ist.

Angriffe auf Schulen

Konflikte und Unsicherheit verschärfen das Problem. Allein in der Sahelzone stören Angriffe auf Schulen und Lehrkräfte durch extremistische Gruppen die Bildung von über 400.000 Kindern in Burkina Faso, Mali und Niger. Rund 2000 Schulen wurden geschlossen, mehr als 10.000 Lehrkräfte sind geflüchtet oder können ihrer Arbeit nicht nachgehen.

Die gute Nachricht ist, dass die Regierungen sich der Dringlichkeit, der Krise zu begegnen, zunehmend bewusst sind. So haben sich die Bildungs- und Entwicklungsminister der G7-Länder kürzlich in Paris mit ihren Amtskollegen aus der Sahelzone getroffen und zugesagt, die Ungleichheit in den Entwicklungsländern (. . .) zu bekämpfen. Zu diesem Zweck haben die Vertreter der G7 angekündigt, weiterhin eine zwölfjährige Schulbildung für alle zu unterstützen und sich dabei auf die am schwersten zu erreichenden Mädchen zu konzentrieren. Sie sicherten zu, sich um die Beendigung diskriminierender Praktiken wie des Schulausschlusses schwangerer oder verheirateter Mädchen zu bemühen. (. . .) Diese lobenswerten Bemühungen werden einen besonderen Fokus auf die Sahelzone mitumfassen. Doch damit sie Erfolg haben, müssen die Länder über vage Hilfsversprechungen hinausgehen und konkrete Zusagen machen, die dem Ausmaß der Herausforderung entsprechen.

Der erste Schritt dabei ist die Finanzierung. Falls sich am derzeitigen Finanzierungsniveau nichts ändert, wird es hundert Jahre dauern, um SDG4 zu erreichen – deutlich mehr als die elf Jahre, die uns zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund müssen die reichen Länder ihre Bildungsausgaben insbesondere für die am stärksten marginalisierten Gemeinschaften in den ärmsten Regionen drastisch erhöhen. Zunächst sollten die G7-Mitglieder und die EU der Aufforderung Frankreichs zur Verdoppelung ihrer Bildungshilfen an die Sahelzone nachkommen. Auch die Entwicklungsländer sollten ihre Bildungsausgaben steigern.

Für Sicherheit der Mädchen

Die zusätzlichen Finanzmittel sollten verwendet werden, um die nationalen Bildungssysteme insbesondere in Bezug auf Rechenschaftspflicht und Gleichstellung der Geschlechter zu stärken. Dies bedeutet sicherzustellen, dass Schulen über die benötigten Ressourcen wie sauberes Wasser, sanitäre Anlagen, hochwertige Lehrmaterialen und angemessen ausgebildete (und vergütete) Lehrkräfte verfügen. Es bedeutet zudem, auf die besonderen Anforderungen benachteiligter Schülerinnen und Schüler einzugehen: Zum Beispiel muss die Sicherheit von Mädchen nicht nur in der Schule, sondern auch auf dem täglichen Schulweg gewährleistet sein. Die Regierungen müssen dazu Daten erheben, die Ergebnisse überwachen und gegebenenfalls Kurskorrekturen vornehmen.

Mädchen wie Aichetou die Chance zu geben, ihr Potenzial auszuschöpfen, ist nicht nur moralisch richtig, sondern auch vernünftig. Gebildete Gesellschaften sind friedlicher und wohlhabender, ihre Bürger greifen mit geringerer Wahrscheinlichkeit zu den Waffen. (. . .) In der heutigen globalisierten Welt bedeutet eine friedlichere und wohlhabendere Gesellschaft in einer Region wie dem Sahel mehr Stabilität und Wirtschaftswachstum für alle. Deshalb gebührt der Bildung bei den Entwicklungsagenden ein Platz ganz weit oben.

Die Autorin Alice Albright (* 17. 6. 1961) ist CEO der Global Partnership for Education und Mitglied des Beirats für die Gleichstellung der Geschlechter der G7. Sie war davor u. a. Vizepräsidentin der Export-Import-Bank. Sie ist eine der beiden Zwillingstöchter der früheren US-Außenministerin Madeleine Albright (*1937).

