Der blinde Fleck der Brexit-Befürworter

Welche Auswirkungen hat der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens auf das globale Gleichgewicht der Kräfte? Über diese Frage hat man sich in meiner Heimat viel zu wenig Gedanken gemacht. Wenn US-Präsident Donald Trump und Großbritanniens neuer Premierminister, Boris Johnson, über die wirtschaftlichen Vorteile sprechen, die eine Loslösung Großbritanniens von Europa und eine darauffolgende Annäherung an die Vereinigten Staaten bringen soll, dann ignorieren sie die Tatsache, dass eine geschwächte Europäische Union vor allem Russland und China von Vorteil sein wird. Das konsequente Ausblenden dieser Realität ist der blinde Fleck der Befürworter des Brexit.

Führt der britische EU-Austritt dazu, dass die westlichen Industrienationen aufgrund von Zerwürfnissen in ihrem informellen „Club“ weniger Handel miteinander treiben, bliebe für Moskau und Peking ein größeres Stück vom Kuchen übrig. Und das gilt auch für den Fall, dass die Schwäche der europäischen Volkswirtschaften negative Auswirkungen auf Wachstum und Wohlstand in China und Russland haben sollte. Denn der Brexit und seine Folgen werden – aus einer relativen Perspektive betrachtet – den Abstand zwischen dem Westen und seinen beiden Rivalen verringern, auch wenn alle Seiten – absolut betrachtet – als Konsequenz der Krise ärmer sein werden.

Destruktive Dynamik

Ein altes russisches Märchen bringt diese destruktive Dynamik perfekt auf den Punkt: Ein armer Bauer, der seinen besser gestellten Nachbarn stets um dessen Kuh beneidet hat, hilft einer Fee aus der Not und erhält einen freien Wunsch. Doch anstatt sich selbst ebenfalls eine Kuh zu wünschen, bittet er die Wohltäterin um den Tod der Kuh des Nachbarn.

Einen ähnlich bösen Wunsch hegen auch China und Russland. Denn der Binnenmarkt der EU ist unsere gemeinsame „Cashcow“, die wir eigentlich vor Schaden schützen müssten. Denn es geht heute um nicht weniger als die Zukunft der Welt – konkret darum, welches politische System diese Zukunft gestalten wird.

Den Ausschlag geben wird dabei der relative wirtschaftliche Erfolg. Wer im Verhältnis zu seinen Rivalen an Statur gewinnt, kann seinen Einfluss auf andere Weltregionen ausdehnen. Chinas zunehmende Bedeutung in Afrika und in den Ländern Zentralasiens, die entlang der in Peking geplanten „Neuen Seidenstraße“ liegen, sind Zeugnisse des wachsenden Gewichts der Volksrepublik. Relative Wettbewerbsvorteile lassen sich in Folge in relative militärische Stärke ummünzen, denn sie sorgen dafür, dass man im Vergleich zu seinen geostrategischen Rivalen mehr finanzielle Mittel für die Entwicklung neuartiger Waffensysteme und Technologien zur Verfügung hat. Die Machthaber im Kreml haben in dieser Hinsicht entsprechend negative Erfahrungen vorzuweisen, denn der ökonomische Kollaps der UdSSR sorgte dafür, dass die Rote Armee nicht mehr mit dem Westen mithalten konnte.

Neue globale Formel

Doch zurück zur Gegenwart: Die Frage, ob im neuen globalen Wettbewerb die Demokratie oder eine Autokratie der chinesisch-russischen Prägung den Sieg davontragen werde, lässt sich in der Form einer Gleichung darstellen – mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, nationalem Selbstbewusstsein und der Fähigkeit zur Schließung und Aufrechterhaltung internationaler Allianzen als entscheidenden Variablen. Diese Formel kann den Aufschluss über zukünftige Entwicklungen und den möglichen Ausgang des neuen Wettkampfs um globalen Einfluss geben.

Sie hat allerdings einen Unsicherheitsfaktor: nämlich einen eingebauten Multiplikatoreffekt als Brandbeschleuniger positiver wie negativer Trends. Britische Europagegner, die davon ausgehen, dass es beim Brexit lediglich darum gegangen ist, ihre Heimat von den vermeintlichen Fesseln Brüssels zu befreien und als international ausgerichtetes „Global Britain“ neu aufzustellen, könnten ebenso eine böse Überraschung erleben wie jene EU-Austrittsbefürworter, die mit ihrem Votum für den Bruch mit Europa der Regierung in London lediglich einen Denkzettel verpassen wollten. Sie begreifen nicht, dass die britische Demokratie, die sie für selbstverständlich und unerschütterlich erachten, durch den Brexit längerfristigen Schaden erleiden könnte.

Betrachten wir einmal die globale Gefechtslage aus der Perspektive Wladimir Putins: Noch vor einiger Zeit sah sich Russlands Machthaber mit einer geeinten westlichen Widerstandsfront konfrontiert, die als Reaktion auf die russischen Vergehen – die von der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 bis zum Giftanschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten in der südenglischen Stadt Salisbury 2018 reichten – gebildet worden war. Das Chaos rund um den Brexit ist für Putin ein Geschenk des Himmels, denn je mehr der Westen mit hausgemachten Problemen beschäftigt ist, desto mehr Spielraum hat der Hausherr im Kreml zur Verfügung.

Hinzu kommt ein weiteres wertvolles Propagandageschenk. Putin versucht seit Jahren, die russische Bevölkerung mit aggressivem Großmachtgehabe im Ausland von der ökonomischen Misere im Inland abzulenken. Sollte der Brexit die wirtschaftlichen Probleme Europas vertiefen oder sogar eine Rezession (mit-)verursachen, könnte Moskau mit Verweis auf den Westen behaupten, dass die schwächelnde russische Wirtschaft nichts mit der Politik Putins zu tun habe, da doch die ganze Welt in ökonomischen Schwierigkeiten stecke.

Expansionistische Träume

Das Gleiche gilt übrigens für die Machthaber in Peking, die selbst eigene expansionistische Träume hegen und den militärischen Einfluss ihres Landes ausweiten möchten. Die Volksrepublik China betrachtet das Südchinesische Meer als ihre Einflusszone und blickt über die Meerenge von Formosa auf Taiwan wie eine Katze auf einen Kanarienvogel, der sich momentan noch außerhalb der Reichweite ihrer Krallen befindet.

Hinzu kommt der dringende Wunsch der kommunistischen Regierungspartei nach der Unterdrückung demokratischer Impulse in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Wie praktisch wäre es für Chinas Staatschef Xi Jinping, wenn der Westen durch den Brexit derart aus der Balance geworfen wäre, dass er keine Aufmerksamkeit für die Machenschaften Chinas in der asiatischen Nachbarschaft und für die systematische Unterdrückung der muslimischen Minderheit im entlegenen Nordwesten der Volksrepublik hätte.

Wenn mehr Briten über den Tellerrand blicken und sich als Weltbürger begreifen würden – denn heutzutage sind wir alle zu Weltbürgern geworden, ob wir diese Entwicklung begrüßen oder nicht –, dann würden sie erkennen, dass Großbritannien im Wettkampf zwischen Demokratie und Autokratie auf der richtigen Seite stehen muss. Und sie würden begreifen, dass im Brüsseler Europaviertel keine Feinde auf sie lauern.

Der Autor Mark Dixon (*1962) lebt in London und ist der Gründer der Mergers-&-Acquisitions-Beratungsunternehmen The1.com und Thinking.com. Im Vorfeld des Brexit-Referendums initiierte er die Videokampagne „IN Love“, um junge Briten zum Votum für den Verbleib in der EU zu bewegen.



