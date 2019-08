Wir verhalten uns alle wie aufgeklärte Egoisten

Viele derjenigen, die US-Präsident Donald Trump ihre Stimme gaben, waren sich darüber im Klaren, dass er ein notorischer Lügner mit verdächtigen Beziehungen zu Russland ist. Ebenso weiß auch die Basis der Konservativen im Vereinigten Königreich, dass Boris Johnsons Weg an die Spitze mit Lug und Trug gepflastert ist. In Polen ist es kein Geheimnis, dass die regierende Partei, Recht und Gerechtigkeit (PiS), ihre Lakaien massenhaft in Regierungsinstitutionen installiert, die öffentlichen Medien missbraucht, Kumpane belohnt und die Unabhängigkeit der Gerichte untergräbt. Dennoch schlug die PiS Polens Oppositionsparteien bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Mai vernichtend.

Die Tatsache, dass Polen, Briten und Amerikaner moralisch bankrotte Regierungen ins Amt wählten, ist symptomatisch für eine Entwicklung, die der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk Anfang der 1980er-Jahre als „zynische Vernunft“ beschrieb. Er argumentierte, dass die westlichen Eliten mangels weitverbreiteter Fortschrittsnarrative die Lehren der Aufklärung zwar übernommen, sie jedoch eher im Dienste des kleingeistigen Eigeninteresses als des Gemeinwohls angewandt hätten.

Sie wissen und tun es dennoch

Soziale Probleme wie Sklaverei, Armut und Ungleichheit waren nicht mehr nur auf menschlichen Unverstand zurückzuführen, und dennoch fehlte es den aufgeklärten Menschen an der Entschlossenheit sie zu lösen. In Slavoj ?ižeks Worten funktioniert Ideologie heute nicht mehr nach dem Motto „Sie wissen es nicht, tun es aber trotzdem“, sondern nach der Devise „Sie wissen sehr wohl und tun es dennoch“.

Nach Ansicht Sloterdijks nahm dieser Zynismus bei der Elite ihren Ausgang. Mittlerweile verhalten wir uns aber alle wie aufgeklärte Egoisten. Obwohl uns bekannt ist, wie man Ungleichheit bekämpft, nimmt sie zu. Der Autoritarismus (ob russischer oder chinesischer Prägung) widmet sich der Armut effizienter als die Demokratie. Reiche Gesellschaften kümmern Kriege oder Flüchtlingskrisen wenig.

Die großen, einen sozialen Wandel in Aussicht stellenden Ideen wie jene der Sozialdemokratie oder der Christdemokratie finden nur mehr bei der älteren Generation Anklang. Wähler, denen es egal ist, dass Populisten wie Trump und Viktor Orbán ihre Positionen von heute auf morgen ändern, sind keine blinden Bewunderer der Macht. Sie sind einfach Fürsprecher ihrer eigenen speziellen Interessen. Wenn die Verringerung der Treibhausgasemissionen die Schließung von Kohlekraftwerken bedeutet, wird die Klimapolitik eben von denjenigen nicht unterstützt, die ein Interesse am Bestand des Kohlesektors haben, ebenso wie man sich in wohlhabenderen Gegenden nicht besonders für entlassene Bergleute interessiert.

Der Wähler, der Aktivist

In Europa scheint die Spaltung zwischen Grünen und Populisten Ausdruck einer neuen postideologischen Achse zu sein. Auf beiden Seiten der Kluft verhalten sich die Wähler mittlerweile wie politische Aktivisten, die bestimmte Themen hervorheben und andere tunlichst meiden. Sie haben die (oftmals aus einem Flickwerk früherer linker und rechter Politik bestehende) Parteilinie verinnerlicht und wiederholen diese fortan in Fokusgruppen, sozialen Medien und am Esstisch. Die politischen Parteien sind nicht mehr die Vertreter der Wähler, sondern die Wähler vertreten die Parteien.

Die Präsidentschaft Trumps, das Brexit-Debakel des Vereinigten Königreichs und der Aufstieg von PiS und Orbán deuten auf einen weitgehenden Verlust des Glaubens an den Fortschritt hin. Die osteuropäische Vision von Fortschritt war lange Zeit gleichbedeutend mit dem Übergang vom Kommunismus zum Kapitalismus, aber drei Jahrzehnte des Gürtel-enger-Schnallens und des Wartens auf bessere Zeiten haben das Vertrauen der Menschen in die liberale Demokratie stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Populismus mit seiner Versprechung einer Art kopernikanischer Wende übt einen Reiz auf die Menschen aus, weil er die Einschränkungen und auch die vorherrschenden Annahmen über die Vergangenheit rückgängig macht.

Kurz nach dem Sieg der PiS bei den Europawahlen, bei der sie 45,5 Prozent der Stimmen errang, fragte der Online-Nachrichtendienst Oko.press die Polen: „Liegt der derzeitigen PiS-Regierung ihr Parteiinteresse mehr am Herzen als der Vorgängerregierung aus Bürgerplattform (PO) und Polnischer Volkspartei (PSL)?“ Insgesamt beantworteten 68 Prozent der Befragten diese Frage mit Ja, und nur 24 Prozent meinten, die PiS sei weniger von Eigeninteressen getrieben als ihre Vorgänger. Sogar unter den PiS-Wählern gaben 38 Prozent an, der Staatsapparat sei mittlerweile stärker politisiert, als dies unter PO und PSL der Fall war. Auf die Frage, ob die derzeitige PiS-Regierung mehr für den persönlichen finanziellen Zugewinn ihrer Funktionäre tue als frühere PO-PSL-Regierungen, gaben 58 Prozent an, dass sie PO und PSL für ehrlicher hielten.

Dennoch hört man in Fokusgruppen polnischer Wähler immer wieder Dinge wie: „Ich weiß, dass die PiS nicht besonders ehrlich ist, aber sie kümmert sich um die Menschen; sie stehlen und manipulieren zwar, aber zumindest teilen sie.“ Mit anderen Worten: Diese Wähler unterstützen die PiS trotz ihrer offenkundigen Mängel, weil sie meinen, sich die Abwahl einer Partei nicht leisten zu können, die Geld und andere Sozialtransferleistungen in ihre Richtung lenkte.

Es fühlt sich wie Luxus an

Das von den Nobelpreisträgern Daniel Kahneman und Amos Tversky entwickelte verhaltensökonomische Modell (Prospect Theory) prognostiziert, dass Menschen weniger risikoscheu werden, wenn sie mit unerquicklichen Entscheidungsmöglichkeiten konfrontiert sind. Unser Kalkül hängt nicht nur davon ab, was wir in absoluter Hinsicht gewinnen oder verlieren können, sondern auch von unserer aktuellen Situation und unseren Erwartungen. Wenn jemand, der sich einen hohen finanziellen Zugewinn erwartet, weniger bekommt, ist er enttäuscht anstatt sich zu freuen, überhaupt etwas erhalten zu haben.

Das zeigt, wie es gelingt, Wähler an Politiker wie Trump oder den PiS-Chef Jarosław Kaczyński zu binden. Weil sie glauben, nichts mehr verlieren und sich nur zwischen „schlecht“ und „noch schlechter“ entscheiden zu können, haben polnische, britische und amerikanische Wähler politische Entscheidungen getroffen, deren Risiko ihnen bekannt ist. Hehre Ideale wie liberale Demokratie, Verfassungsordnung und Pressefreiheit fühlen sich wie unerschwinglicher Luxus an. Man ist nicht gewillt, materielle Vorteile für abstrakte Prinzipien zu opfern.

Wer kann es ihnen verdenken? Westliche multinationale Konzerne, die in Russland, China und anderswo Geschäfte machen, opfern liberale Ideale seit Jahren im Namen des Profits.

Wie Sloterdijk vor fast 40 Jahren feststellte, sickert die zynische Vernunft nach unten durch. Wenn man das auch über den Wohlstand sagen könnte, hätte die Geschichte vielleicht einen ganz anderen Verlauf genommen.

