Ermutigung zur Kaltschnäuzigkeit

Im Juli hielt sich Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen im Vorfeld ihre Reise zu den diplomatischen Verbündeten in der Karibik zu einem Transitaufenthalt in New York auf. Bei einem Treffen mit den ständigen Vertretern der Verbündeten Taiwans bei den Vereinten Nationen bekräftigte Präsidentin Tsai das Recht der 23 Millionen Menschen in Taiwan auf eine Teilnahme am UN-System. Sie betonte auch das Engagement Taiwans, um zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beizutragen.



Diese Ziele bilden den Entwurf für eine bessere Zukunft. Sie sollen die Welt auf einen Weg führen, auf dem niemand zurückgelassen wird. Im Juli betonte UN-Generalsekretär António Guterres erneut die dringende Notwendigkeit, die entsprechenden Maßnahmen zu beschleunigen. Ebenso forderte er die Nationen auf, die „Inklusion“ voranzubringen, denn „Entwicklung ist nicht nachhaltig, wenn sie nicht auch fair und inklusiv ist.“



Die Grundsätze der Inklusion und des „Niemanden zurücklassen“ sind der Schlüssel zur Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO. Taiwan ist eine vollwertige Demokratie, es hat erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung der von der UNO vorgegebenen Ziele gemacht und es unterstützt Länder dabei, diese Ziele zu erfüllen.

Nie Teil der Volksrepublik

Dennoch wird Taiwan aufgrund politischer Einflussnahme weiter von der Teilnahme an einschlägigen Tagungen, Mechanismen und Aktivitäten der UNO ausgeschlossen. Die viel zitierte Rechtsgrundlage für den Ausschluss von Taiwan aus den Vereinten Nationen ist die Resolution 2758 (XXVI), verabschiedet von der Generalversammlung der UNO im Jahr 1971. Doch diese Resolution geht nicht auf die Frage der Vertretung Taiwans in der UNO ein. Und in dieser Resolution ist auch nicht davon die Rede, dass Taiwan Teil der Volksrepublik China sei. Tatsächlich ist Taiwan auch kein Teil der Volksrepublik China, noch ist es das jemals gewesen. Nur die demokratisch gewählte Regierung Taiwans kann seine 23 Millionen Menschen repräsentieren.

Missbrauchte UNO-Resolution

Leider wird in der UNO die Resolution weiter missbraucht, um Taiwans unrechtmäßige Ausgrenzung und Isolation zu rechtfertigen. Eine wahrhaft inklusive UNO aber würde niemanden zurücklassen. Heute jedoch werden Inhaber eines taiwanesischen Passes am Betreten von UNO-Gebäuden gehindert, selbst wenn sie nur an einer öffentlichen Besichtigung oder an einer Konferenz teilnehmen wollen. Journalisten aus Taiwan wird eine Akkreditierung, um über Sitzungen der UNO berichten zu können, verwehrt.



Diese Praktiken sind ungerecht und diskriminierend. Sie verletzen das Prinzip der Universalität, auf dem die UNO gegründet wurde. Die UNO sollte ihre Taten und Worte deckungsgleich machen und ihre Praktiken der Exklusion korrigieren.



Wenn die UNO dem von China ausgeübten Zwang weiterhin nachgibt, wird die Ablehnung einer Teilnahme Taiwans die Machthaber in Peking nur in ihrer Kaltschnäuzigkeit ermutigen. Bemühungen zur internationalen Zusammenarbeit, um globale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art gemeinsam zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle zu fördern, wie in der UNO-Charta festgeschrieben, werden dadurch beeinträchtigt.

Wenn es der Mehrheit der Nationen mit der Förderung der Inklusion und nachhaltigen Entwicklung für alle ernst ist, sollte Taiwan die Tür geöffnet werden.

Joseph Wu (*1954) ist promovierter Politikwissenschaftler. Seit Februar 2018 ist er Außenminister Taiwans.

