Die EU hat den Stellenwert der Bildung erkannt

Das Thema Bildung steht mittlerweile wieder ganz oben auf der politischen Agenda der Europäischen Union. Zu Recht! Bildung spielt eine entscheidende Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und den Aufbau einer von Zusammenhalt geprägten, gerechten Gesellschaft. Ich freue mich, dass dies inzwischen weithin anerkannt ist – und dass wir alles darangesetzt haben, der europäischen Zusammenarbeit in diesem Bereich eine ganz neue Dimension zu verleihen.

Zur Person Tibor Navracsics (*1966) ist seit 2014 und noch bis Ende Oktober EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport. Er ist ungarischer Politiker der Fidesz Partei, studierter Jurist und ausgebildeter Richter. Er war seit 2010 Minister für Verwaltung und Justiz im Kabinett Orbán II und stv. ungarischer Ministerpräsident.

Zusammen mit den Mitgliedstaaten hat die Europäische Kommission solide Grundlagen für einen echten europäischen Bildungsraum geschaffen: durch die Förderung des Lernens im Ausland und die Stärkung von Schlüsselkompetenzen wie unternehmerischen und digitalen Kompetenzen, durch die Unterstützung der gegenseitigen Anerkennung von Abschlüssen, des Erwerbs von Fremdsprachenkenntnissen und der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung sowie durch die Stärkung gemeinsamer Werte und der Inklusion. Die neue Initiative „Europäische Hochschulen“ eröffnet bereits jetzt Studierenden und Hochschuleinrichtungen ganz neue Möglichkeiten.

Die Mittel für Erasmusprogramm verdoppeln

Ein so ehrgeiziges Projekt wie der europäische Bildungsraum benötigt jedoch auch entsprechende Finanzmittel. Daher hat die Kommission vorgeschlagen, die Mittelausstattung des Erasmus-Programms im nächsten langfristigen EU-Haushalt für 2021-2027 zu verdoppeln, damit viel mehr Menschen an dem Programm teilnehmen können.

Der europäische Bildungsraum stellt den großen Schritt nach vorn dar, den die EU tun muss, um sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu stellen, Chancen für alle zu eröffnen und ihr wertvollstes Gut – die Begabungen der Europäerinnen und Europäer – optimal zu nutzen. Ich bin stolz darauf, dass ich diesen Bildungsraum mitgestalten durfte.

Tibor Navracsics. – Bruckberger

Sein Erfolg hängt jedoch maßgeblich von einem Faktor ab, der häufig außer Acht gelassen wird: Lehrern sowie ihrer Motivation und Selbstwahrnehmung. Ohne geachtete und überzeugte Lehrkräfte wird der europäische Bildungsraum nicht die Ergebnisse bringen, die wir uns erhoffen. Wir müssen wissen, wie es den Lehrkräften geht und was sie brauchen, damit wir wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderungen ergreifen können, mit denen sie konfrontiert sind.

Gute Anhaltspunkte wird die Ausgabe 2019 des Monitors für die allgemeine und berufliche Bildung liefern, die ich auf dem zweiten Europäischen Bildungsgipfel am 26. September in Brüssel vorstellen und erörtern werde. Denn diese zentrale jährliche Publikation der EU, die eine Momentaufnahme der Bildungssituation in den Mitgliedstaaten bietet, ist in diesem Jahr den Lehrern gewidmet. Der Monitor, der die Ergebnisse der von der OECD durchgeführten Internationalen Studie über Lehren und Lernen aufgreift und analysiert, gibt wertvolle Einblicke in die Frage, wie Lehrkräfte ihre derzeitige Lage einschätzen und wie sie ihre Zukunft sehen.

Lehrer gut ausbilden

Insbesondere wird deutlich, dass sie sich mehr und bessere Fortbildungen wünschen, um besser gewappnet zu sein für die sozialen und technologischen Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen. Eine dieser Herausforderungen besteht darin, neue Technologien bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken nicht aus dem Blick zu verlieren. Lehrkräfte bei der Bewältigung der Schwierigkeiten beim Unterricht in kulturell heterogenen Klassen zu unterstützen, ist eine andere. Darüber hinaus brauchen Lehrer Anerkennung. Der Studie zufolge fühlen sich nur 18 % der Befragten von der Gesellschaft geschätzt und anerkannt. Abgesehen von den Gehältern, die insgesamt weiterhin niedrig sind, ist es keine Option, sondern ein absolutes Muss, das Ansehen und die Autorität der Lehrkräfte zu verbessern. Im Monitor werden auch der Lehrermangel in mehreren Mitgliedstaaten, vor allem in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, sowie andere drängende soziale Fragen angesprochen. Wie viele Lehrkräfte brauchen wir künftig für wie viele Schülerinnen und Schüler? Mit dieser Frage müssen sich die politischen Entscheidungsträger auseinandersetzen, insbesondere angesichts der Alterung der Gesellschaft und der Landflucht.

In den vergangenen acht Jahren hat der Monitor für die allgemeine und berufliche Bildung maßgeblich die Bildungsreformen in den Mitgliedstaaten beeinflusst. Die aktuelle Ausgabe enthält eine klare Botschaft: Überzeugte und geachtete Lehrkräfte sind die Voraussetzung für ehrgeizige Reformen. Wir müssen sie zu einem Eckpfeiler des europäischen Bildungsraums machen.