Chinas Aufstieg zur Weltmacht mit bedenklichen Methoden

Als das Londoner Magazin „Economist“ Ende 2017 den immer aggressiveren Versuchen der Volksrepublik China, ihren Einfluss in aller Welt zu vergrößern, eine Titelgeschichte widmete („Sharp power. The new shape of chinese influence“), kam sogleich eine scharfe Reaktion von der chinesischen Botschaft in London: „Das sind völlig unakzeptable Vorurteile!“ Und, schrieb da Botschaftssprecher Zeng Rong: „Chinas Entwicklung bedroht kein anderes Land und Chinas Politik wird niemals expansiv sein.“

Nicht nur die Nachbarn der Volksrepublik sehen das völlig anders. Inzwischen kommen aus aller Welt fast schon im Wochentakt Beschwerden über versteckte chinesische Beeinflussungsversuche auf Politik, Wirtschaft, Medien oder Bildungseinrichtungen. Im Dezember beschwerte sich der deutsche Verfassungsschutz, dass die chinesischen Geheimdienste insbesondere über das soziale Netzwerk Linkedin versuchten, Volksvertretungen, Ministerien und Behörden zu infiltrieren. Bei mehr als 10.000 deutschen Staatsangehörigen sei es zu Kontaktversuchen gekommen, um nachrichtendienstliche Quellen zu werben und Informationen abzuschöpfen.

Im Jänner meldete die „Neue Zürcher Zeitung“, dass auch der Schweizer „Nachrichtendienst des Bundes“ vor Annäherungs- und Anwerbungsversuchen unter Politikern, Beamten, Armeeangehörigen, Bankangestellten und Forschern warne. Schon zuvor hatten im Herbst verdeckte chinesische Aktivitäten zur politischen Einflussnahme für gewaltigen Wirbel in Australien gesorgt: „Wir registrieren beispiellose und hoch entwickelte Versuche, Einfluss auf unsere politischen Prozesse zu nehmen“, beschwerte sich Australiens Premier Malcolm Turnbull und zeigte dezidiert auf China.

Der „Economist“ schrieb, China versuche halt, die Politik, Medien und die akademische Welt anderer Staaten zu infiltrieren und zu unterwandern, um dadurch ein positives China-Bild zu fördern und kritische Informationen über China zu unterdrücken: „Chinas scharfe Macht hat drei auffällige Merkmale: Sie ist durchdringend, sie züchtet die Selbstzensur und es ist schwer nachzuweisen, dass es sich dabei um das Werk des chinesischen Staates handelt.“



Der Hintergrund zu diesem Vorgehen ist, so heißt in es der deutschen Monatszeitschrift „Merkur“, dass die offenkundige außenpolitische Agenda der kommunistischen Führung Chinas die Wiederherstellung der verlorenen Weltmachtstellung sei. China sei eben „ein politisches Gebilde mit alten Herrschaftsansprüchen, ein stolzes Reich, das es gewohnt war, alle Fremden als Barbaren zu betrachten, und das in der Vergangenheit stets versuchte, seine Nachbarn in die Rolle von Vasallenstaaten zu zwingen“.

Aber niemand macht es China derzeit so leicht, im Eiltempo wieder einen Weltmachtstatus zu erlangen, wie US-Präsident Donald Trump. „Making China Great again“, spielt im US-Magazin „New Yorker“ der frühere China-Korrespondent Evan Osnos mit einem Trump-Slogan und zitiert in seinem langen Essay den Pekinger Politikwissenschaftler Yan Xuetong: „Für die chinesische Führung ist Trump die allergrößte strategische Chance.“ Und ein anderer chinesischer Wissenschaftler, Li Ziguo, meint: „Indem China immer mehr globale Regeln selbst bestimmen will, hofft es, die moralischen Vorteile des Westens zu brechen.“ Niemand wird sich China bei seinem Aufstieg zur Weltmacht in den Weg stellen können. Zu den scharfen Methoden, die es dabei teilweise anwendet, sollte es aber ein ebenso scharfes „Nein, so nicht“ geben.

