Die Deutschen, die Moral und die Leibgarde des Großen und Guten

Das war schon ein recht eigenartiger Sommer, gerade auch in der Bundesrepublik Deutschland. Nicht nur, weil auch dort die Hitze Natur und Menschen plagte – vor allem politisch schwankte das Land wieder einmal „zwischen Selbsterhöhung und Selbstanklage, zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex – ein Extremismus der Gefühlsschwankungen, eine Achterbahnfahrt der Selbstwahrnehmung“, wie es die „Neue Zürcher Zeitung“ formulierte. Zuerst das Schlammcatchen zwischen der Kanzlerin und ihrem Innenminister wegen Unstimmigkeiten in der Asylpolitik, dann eine von einem beleidigten türkischstämmigen Fußballnationalspieler ausgelöste abstruse Rassismusdebatte. Gerade richten sich alle Augen und Ohren erneut auf Ostdeutschland, wo manche wieder mit dem Hitlergruß durch die Straßen ziehen.

Was also ist los in Deutschland? Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert, der immer wieder mit klugen, selbstkritischen Beobachtungen zu Land und Landsleuten aufgefallen ist, formulierte jüngst bei einer Diskussion in Bochum, er beobachte in Deutschland einen Trend zum Fundamentalismus und einen geradezu fanatischen Ehrgeiz, die eigene Meinung für die einzig richtige zu halten. Auch den Passauer Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter, ein langjähriges CSU-Mitglied, beunruhigt eine „zunehmende Aggressivität in den derzeitigen Debatten, die durch Emotionalisierung und Skandalisierung geprägt ist. Auf allen Seiten werden Gefühle, Ängste, Kränkungen ins Feld geführt. [. . .] Oft geht es allein um moralische Pluspunkte im egozentrischen Meinungsge(t)witter, frei nach dem Motto ,Unterm Strich zähl ich‘“, stellt Professor Oberreuter in einem Gespräch mit der „NZZ“ fest.

Gerade die ständige moralische Selbsterhöhung aber ist es, die die Deutschen bei den Nachbarn und anderen Europäern so arrogant erscheinen lässt: „Die A-priori-Moralisierung einer jeden Debatte neigt zur Verabsolutierung einer angeblichen Leitidee, einer unbedingten Forderung, die totalitäre Züge tragen und politischen Gestaltungsraum zerstören kann“, warnt Oberreuter.



Frank A. Meyer, ein in Berlin lebender Schweizer Journalist, schreibt in „Cicero“: „Wer heute in Deutschland ohne moralisierende Litanei politisiert, macht sich verdächtig; wer den Kompromiss verweigert, wird beschimpft als verantwortungslos; wer sich dem Kanon der medialen Kaste zu widersetzen sucht, gilt als verwerflich. Nicht allein im Fall der moralgeschwängerten Flüchtlings-Schutzsuchenden-Zuwanderer-Debatte.“ Vor allemdie Großmedien hätten sich praktisch als vierte Gewalt etabliert, die zwar nichts zu entscheiden habe, ihre faktische Machtlosigkeit aber nach Kräften durch die Macht der Moral zu substituieren suche. Die deutsche Medienkaste, zumal deren Hauptstadtclique, fungiere heute als Leibgarde des Großen-Ganzen-Guten.

Man muss nur den Moderator des abendlichen „Heute Journals“ des ZDF (auch in Österreich tun das viele politisch Interessierte) beobachten, um zu wissen, was Meyer meint. Claus Kleber wirkt wie die Inkarnation des abgehobenen, besserwisserischen, moralisch über den Dingen stehenden Deutschen. Und man darf sich nicht wundern, dass Journalisten überall heute ein viel schärferer Gegenwind aus einer kritischer gewordenen Öffentlichkeit entgegenweht. Wie wär's als Gegenrezept damit: Schluss mit dem ständigen Moralisieren, den Sehern, Hörern und Lesern dafür wieder die Dinge möglichst wahrheitsgetreu erklären.

E-Mails an: burkhard.bischof@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.09.2018)