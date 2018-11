Der amerikanische Albtraum: Trump und andere böse Geister

Für das konservative britische Magazin „Spectator“ (27. 11.) ist es schlicht ein „amerikanischer Albtraum“, der da gerade vor aller Welt abläuft. Eine Hauptrolle als Monster spielt darin natürlich der jetzige Amtsinhaber im Weißen Haus. Aber Donald Trump ist nicht der einzige böse Geist: „Natürlich stellt Trump das abstoßende Beispiel für jedermann dar. Ein schlechteres Vorbild für Kinder ist gar nicht vorstellbar“, schreibt da John R. MacArthur, der Herausgeber des US-Magazins „Harper's“. Viel bedenklicher aber sei noch, dass der Trump-Effekt offenbar auch die Linken und Liberalen infiziert habe: „Die letzten paar Monate ist die Opposition auf erschreckende Weise Trump immer ähnlicher geworden, und ich habe Angst davor, wohin das führt.“ Schon jetzt, beklagt MacArthur, seien gute Manieren und anständiges Benehmen aus der amerikanischen Gesellschaft praktisch verschwunden, Hass und Bösartigkeit seien anstelle von Alltagshöflichkeit getreten.

Ebenfalls im „Spectator“ schreibt der USA-Beobachter Freddy Gray: „US-Politik war immer schon widerlich; Trump hat nur endgültig die Maske der Höflichkeit von ihr heruntergerissen. Außergewöhnlich ist aber, in welchem Maß er imstande war, auch die Demokraten zu einer ekelhaften Partei zu machen.“ Gray hält Trump dabei für einen eindrucksvolleren Politiker, als ihn die meisten Kommentatoren darstellten: „Er hat verstanden, dass Amerika sowohl in einem Klassenkampf als auch in einem Kulturkrieg steckt.“