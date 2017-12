Ein Prozess, der verbrannte Erde zurücklässt

Der Ehemann der Richterin, der Karl-Heinz Grasser via Twitter „in Lebensgefahr“ sieht, indem er an eine brutale „Tatort“-Folge zum Thema Selbstjustiz erinnert. Die konfrontative Verteidigung, die gegen so gut wie alles und jeden Anträge stellt. Und die Richterin wegen Befangenheit ablehnt. Die Ankläger, die gleich zu Beginn „ihrem“ Hauptangeklagten Grasser generell jeden moralischen und politischen Standard absprechen. Und auch Dinge in die Anklage schreiben, die sich mit der Aktenlage kaum vereinbaren lassen. Willkommen beim Buwog-Prozess.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2017)