Nachweihnachtszeit

Die Geschenkspapierhaufen wandern allmählich gen Altpapiertonne ab, die staubigen Weihnachtslieder-CDs sind wieder verräumt. Nur im Kopf drücken die überzähligen Gläser spanischen Rotweins, die Lage im Magen murrt knapp unterhalb der Grenze zur Revolution – letztlich wegen Schwiegermutters Stefanitags-Rehbraten und eines abendlichen Serrano-Schinken-Fressflash angesichts des „Sisi"-Zweiteilers von Xaver Schwarzenberger. Dabei hatte schon das Zwischenfest am 25. mit den sich auf Hochgeistiges verstehenden serbischen Freunden die Festung der Konstitution ziemlich sturmreif geschossen.

Immerhin ist da der Bub, der sich mehr aufs Spielen mit all dem neuen Zeug verlegt hat und aus gesundem kindlichem Argwohn nicht in die Maßlosigkeitsfalle tappte. Seit Tagen ist da dieses Lächeln, das seinen Mund umspielt wie ein Zuckerrand. Wie viele Leute so etwas nie sehen.

Nach diesen angeblich so stillen Tagen ist vieles noch um eine Nuance stiller. Auch hier im Büro, wo man sich fühlt wie auf einer einsamen Waldlichtung. Draußen herrschen die Raunächte, Dämonen gehen um, die Wilde Jagd zieht über den Himmel, und man nimmt sich viel vor. Schau ma mal, ob das bis zu Silvester hält. (wg)

Reaktionen an: wolfgang.greber@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2017)