So konnte man Siri, die freundliche Frauenstimme im Apple-Gerät, mit der Aufforderung „Starte einen Atomkrieg“ nicht aus der Ruhe bringen: „Dazu bin ich nicht befugt“, lautete die schlichte Antwort (könnte jemand mit iPhone nachprüfen, ob das noch so ist?). Auch in Fragen nach Gott, der Division durch null oder der fachgerechten Vertuschung von Verbrechen („Alexa, where can I hide a body?“) sind die Antworten der – popkulturell übrigens gut geschulten – Assistentinnen ausweichend bis peinlich berührt.

Das galt vor einem Jahr auch noch für Beleidigungen und sexuelle Belästigung. Die Website Quartz hat es getestet und befunden: Die „digitalen Sklavinnen“ würden durch ihre passiven Antworten weibliche Stereotype und Sexismus in der Gesellschaft verankern helfen. Eine Online-Petition hat nun eine Änderung bei Amazon bewirkt: Alexa lässt sich Unflätigkeiten nicht mehr gefallen und definiert sich auf Nachfrage klar als Feministin. Bleibt nur zu hoffen, dass das jetzt die Nutzer nicht aus der Ruhe bringt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)