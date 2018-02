Strache, bierschaumgebremst

Aus dem politischen Aschermittwoch der FPÖ ist mit dem gestrigen Tag ein neues Format geworden: Hier wettert nicht mehr eine Oppositionspartei gegen Regierung und alles, was sonst nicht genehm ist. Hier tritt ein Regierungspartner auf - in vollem Bewusstsein und, auch das geht plötzlich bei der FPÖ, einem gewissen Stolz ob des Erreichten. Regierungsreden kommen nur nicht besonders gut an bei einem Publikum, das sich in Ried im Innkreis neben Heringsschmaus und Bier auch ein paar schmissige Sager erwartet.

Eine Erfahrung, die gestern auch Heinz-Christian Strache machen musste, der neben seiner Rolle des FPÖ-Parteiobmanns plötzlich auch den - nach Kräften - staatstragenden Vizekanzler der Republik geben soll. Seiner Ankündigung, es dem früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß gleichzutun und trotz Regierungsverantwortung ordentlich auszuteilen, kam er nicht nach.

Wesentlich besser hatte es da sein Parteifreund Manfred Haimbuchner, dessen Regierungsbeteiligung sich ja auf einen Einflussbereich von rund eineinhalb Millionen Oberösterreichern beschränkt, und der da in Ried munter die Menge aufpeitschte - auch mit einigen Skurrilitäten, besonderes Highlight: "Wir müssen uns um die Frauen kümmern, die überall belästigt werden." Dazu klatschte dann ein Herr im "Heimat bist du großer Söhne"-T-Shirt, die Aufschrift freilich in Fraktur.

Der Vizekanzler kann sich solcherlei im Moment nicht leisten und musste die Grenze finden zwischen Aschermittwochspolemik und Regierungsverantwortung. Und wie tat er das? Er hatte offenbar zur Vorbereitung einen Blick darauf geworfen, was anderswo mit Regierungsverantwortung gekoppelt geht. Weit weg vom erdigen Strauß mimte Strache also den Trump, schimpfte auf Journalisten und allen voran auf den ORF. Mit der Forderung nach Abschaffung der "Zwangsgebühren" holte er sich dann endlich auch seinen Aschermittwochsjubel ab.

Strache mag zwar bierschaumgebremst dahergekommen sein in Ried. Aber mit der Wandlung hin zur Regierungsveranstaltung gewann der politische Aschermittwoch dann plötzlich eine ganz neue Dimension, eine viel drastischere, realere: Denn was Strache hier jetzt sagt, ist jetzt plötzlich auch der Stoff, den die Regierung webt. Und: Im Gegensatz zu Trump, der, wenn er auf Fernsehsender schimpft, immer selbst etwas wie Reality-TV-Figur wirkt, hat Strache auch tatsächlich politische Mittel, um gegen seinen gewählten Gegner vorzugehen - gegen den ORF.