Hut ab vor Matthias Mayer

Wurde nach der Abfahrt bei den Winterspielen in Korea noch darüber debattiert im ÖSV-Lager, was denn die Gründe für die rätselhafte Sieglosigkeit der Speedabteilung ist, so lieferte Matthias Mayer am Tag darauf die beste Antwort selbst. keine Ausreden, keine Ausflüchte: Mayer gewann den Super G und schaffte damit als dritter Fahrer nach Michaela Dorfmeister (2006) und Aksel Lund Svindal (2010, 2018) das Speed-Double bei Winterspielen. Mayer gewann ja die Abfahrt in Sotschi 2014.