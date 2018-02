Volksbegehren als Hürdenlauf

An ihren Taten sollt ihr sie messen: Die Regierung will die Digitalisierung vorantreiben. Und sie will die direkte Demokratie stärken. Und jetzt das: Die Unterstützung von Volksbegehren wird zum Hürdenlauf, weil die Server des Innenministeriums dem Ansturm nicht gewachsen sind. Nicht nur jene, die bereits mit digitaler Signatur arbeiten, werden am Unterschreiben gehindert, sondern auch jene, die noch zum Gemeindeamt pilgern. Denn auch die Beamten dort bekommen zeitweise keinen Zugriff auf den Server.

Liebe Regierung: Auch wenn es "nur" um ein technisches Problem geht - da besteht dringender Handlungsbefarf. Sonst besteht nämlich der Verdacht, dass ihr das mit der Digitalisierung und der direkten Demokratie nicht ganz so ernst meint. Oder, noch schlimmer: Dass ihr regierungskritischen Initiativen wie dem Frauen- und dem Anti-Raucher-Volksbegehren bewusst Knüppel zwischen die Beine werft.