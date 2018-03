Multikulti-Nachhilfe für die Bischöfe

Sebastian Kurz benötigt keine Begleitung seines Bischofs, wenn er am Montag erstmals als Bundeskanzler von Papst Franziskus im Vatikan in Audienz empfangen werden wird. Kardinal Christoph Schönborn hätte auch gar keine Zeit dafür. Schließlich ist er selbst zu diesem Zeitpunkt von langer Hand vorbereitet verreist - allerdings in großer Begleitung. Alle seine Mitbrüder im Bischofsamt, ob Metropolit und Purpurträger wie er selbst, Diözesan-, Militär- oder "nur" Weihbischof, geruhen das Land zu verlassen.

Das Ziel dieser Männerrunde liegt Luftlinie fast auf den Kilometer genau von Wien genauso weit entfernt wie Bregenz. Und doch betreten sie eine gänzlich andere Welt. Das pittoresk gelegene Sarajevo ist Ziel ihrer Reise, ist bis Donnerstag nächster Woche der Ort der Tagung der Bischofskonferenz.

Christen in der Minderheit - die Zukunft Österreichs?

Dort werden Kardinal & Co. in einer Art Fact-finding-Mission die Gestalt einer multikulturellen Gesellschaft studieren, in der Muslime die Mehrheit sind, Christen und Juden die Minderheit. Sieht so die Zukunft Österreichs aus? Jedenfalls wollen die Bischöfe offenbar für alle Fälle gewappnet sein.

Interessant wird sein, ob und welche Schlüsse sie aus ihren Gesprächen in Sarajevo, wo durch massive Finanzhilfe Saudiarabiens in den vergangenen Jahrzehnten viele Moscheen errichtet wurden, für Österreich ableiten werden. Minarette sonder Zahl sind heute im Gegensatz zu früher im Stadtbild der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina neben den (kleineren) Kirchen und Synagogen nicht zu übersehen.

Hoffen auf Euro-Islam

Auch was Hoffnungen vieler auf eine deutlich konturierte Ausprägung des Islam betrifft, der mit den unverhandelbaren europäischen Grundwerten in größter Selbstverständlichkeit ohne Anflug des geringsten Zweifels (von hier wie dort!) voll kompatibel ist, mag Sarajevo als Reiseziel nicht schlecht gewählt sein. Die Beziehung zum Islam, genauer zu den Muslimen, wird eine der Schlüsselfragen darstellen, die über die Zukunft der katholischen Kirche entscheidet. Nicht schlecht also, wenn sich die Bischöfe gemeinsam selbst ein Bild an einem der Brennpunkte machen.

Schweigen zur Jugend

Einzig ein Punkt der Tagesordnung der Bischofskonferenz droht angesichts der dicht gestaffelten Treffen mit Repräsentanten des Staates und der Glaubensgemeinschaften ins Hintertreffen zu geraten: die Vorbereitung auf die Jugendsynode, zu der Papst Franziskus wieder Bischöfe aus aller Welt im Oktober nach Rom ruft. Dazu war von österreichischer Seite bisher wenig bis gar nichts zu vernehmen. Wenn schon von der Zukunft der Kirche gesprochen wurde, dann ist in diesem Zusammenhang jedenfalls auch das Hören auf die Anliegen Jugendlicher zu nennen. Und das Entwickeln einer Kirchensprache, die alltagstauglich ist.