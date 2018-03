Wie die Regierung Kritik verstummen lässt

Die Regierung lässt ihre Gesetzesvorhaben ja nicht gern begutachten. Weder wollte man die Wende beim geplanten vollständigen Rauchverbot in der Gastronomie einer Begutachtungsphase unterziehen, noch will man das Sicherheitspaket mit den neuen Überwachungsmöglichkeiten ausschicken, um die Meinung verschiedener Stellen – etwa der Rechtsanwaltskammer, von Datenschützern oder dem Verfassungsdienst – zu hören.



Was aber, wenn die Regierung einen Gesetzesentwurf ausgeschickt hat und eine Abteilung eines Ministeriums gibt dazu eine kritische Anmerkung ab? Nach dem Verständnis mancher türkis-blauen Vertreter also „die eigenen Leute“?