Ein bisschen Globuli für die Wirtschaft

Alle Probleme, unter denen Österreichs Unternehmen gelitten haben, sind passé! Denn die Koalition will das Wirtschaftswachstum als Staatsziel in die Verfassung schreiben.



Na, dann. Wer glaubt, dass man Wirtschaftswachstum so verordnen kann, glaubt wohl auch, dass man mit Globuli alle Krankheiten heilt.

