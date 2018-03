Das U-Boot-Dilemma

Denn eigentlich hätte der Asylwerber nicht mehr hier sein sollen. Und eigentlich war er für die Behörden greifbar. Denn anders als zuerst behauptet war Jafar S. kein „U-Boot“. Er verschwand während des Asylverfahrens nicht spurlos. Er hatte zwar keinen Wohnsitz, aber hat Anträge auf Ausreise gestellt, war Ende 2017 auch in Haft. Hätte man ihn aus dieser abschieben können? Der FPÖ-Innenminister schweigt. Einzelfälle kommentiere man nicht. Nur so viel: Ein negativer Asylbescheid liege vor. Leider sagt man nicht, seit wann. Dabei wären die Details wichtig, um zu wissen: Stockt der Infofluss zwischen den Behörden? Und kann es sein, dass man falsche Prioritäten setzt? Dass man beim Abschieben auf jene fokussiert ist, die man leicht erwischt, z. B. Familien mit fixer Adresse? Statt jene zu suchen, die statistisch ein Risiko darstellen, aber mühsamer aufzuspüren sind: junge Männer mit wenig Hoffnung und großer Wut, die in der Stadt „untertauchen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2018)