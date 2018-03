Das Krankenhaus Nord, ein esoterisches Wohlfühlspital

Die Idee ist genial. Wer möchte sich denn beschweren, dass ein Heiler für ein Spital engagiert wird? Ist ja der Zweck eines Spitals – auch wenn die offizielle Berufsbezeichnung in Spitälern „Mediziner“ und nicht „Bewusstseinsforscher“ oder „Energetiker“ lautet.



Nachdem ein milliardenschwerer Spitalsbau eine Herausforderung ist, hat der Wiener Krankenanstaltenverbund also einen „Bewusstseinsforscher“ engagiert, der „sämtliche natürliche, am Grundstück (des KH Nord, Anm.) vorhandene Energieflüsse reinigen soll. Um 95.000 Euro wird auch noch die „Anhebung der Schwingungen auf höchstmögliches Niveau“ drauf gelegt. Und 100.000 Euro sollten bei Gesamtkosten von 1,5 Milliarden Euro doch keine Rolle spielen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft