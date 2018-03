"Sanierte Budgets" und "massive Entlastungen" haben Budgetreden schon oft versprochen

Heute Vormittag wird Hartwig Löger seine erste Budgetrede als Finanzminister halten. Viel Bedeutung kommt dabei dem konkreten Inhalt zu – schließlich ist dieser die in Zahlen gegossene Politik der Regierung. Allerdings sollte man auch auf die Form achten. Schließlich wird so klar gemacht, auf welche Art diese Politik umgesetzt werden soll. Frühere Finanzminister machten dies oft schon in wenigen Sätzen klar – und konnten ihre Versprechen dann oft nicht einhalten.

„Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget.“ Unter diesen Slogan stellte Karl-Heinz Grasser vor fast 18 Jahren im Oktober 2000 seine erste Budgetrede als Finanzminister. Damals hielt das Nulldefizit zumindest verbal in die österreichische Politik Einzug. Denn heute wissen wir, dass es in der Realität niemals wirklich ankam. So gab es im Jahr 2001 mit einem Defizit von 0,7 Prozent zwar den besten Wert seit langem, der auch seither nie mehr erreicht wurde. Dieser wurde aber nur durch eine Rekord-Abgabenquote und diverse Verkäufe von Staatseigentum wie Gold ermöglicht. Von einem echten Nulldefizit ist Österreich jedoch nach wie vor weit entfernt.

"Historischer Schritt" im Jahr 2007

Kein Wunder also, dass Grassers Nachfolger Wilhelm Molterer im Jahr 2007 den Mund nicht mehr ganz so voll nahm. Er sprach nicht mehr von einem sanierten Budget, sondern lediglich davon, dass der „Spielraum, den uns der Boom bietet“ genutzt werden solle. "Wir wollen Österreich zum Nummer eins-Land in der Europäischen Union machen." Und Teil davon sei, dass bereits 2008 in einem „historischen Schritt“ das Defizit auf 0,7 Prozent und die Verschuldung auf unter 60 Prozent fallen solle. Dass es dann anders kam als geplant – Stichwort Lehman Brothers und Finanzkrise – war gewissermaßen Pech.

Lehman Brothers war auch bei Maria Fekter vier Jahre später noch das bestimmende Thema. Durch diese Pleite wurde „die Weltwirtschaft über Nacht radikal geändert“. Das habe auch auf die Staatsfinanzen massive Auswirkungen gehabt. Und wahrlich: Vom Vorkrisenniveau von knapp über einem Prozent ist das Defizit in den Krisenjahren zeitweise auf über fünf Prozent angestiegen und lag 2011 immer noch bei 2,5 Prozent. Sie werde nun „dafür kämpfen“, dass dieses Defizit abgebaut werde. Gewonnen hat Fekter diesen Kampf jedoch nicht – bis 2014 pendelte das Defizit rund um den Wert von minus zwei Prozent.

Und wieder mal: Entlastung und Sanierung

Fekters Nach-Nachfolger Hans Jörg Schelling wollte diese Bringschuld der Politik in seiner ersten Budgetrede für das Jahr 2016 offensiv angehen. „Die Menschen sind längst viel weiter als die Politik. Ich sage: Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.“ Es sei sogar die Pflicht der Politik, „den Menschen reinen Wein einzuschenken“ und den „ersten Schritt zu tun“. Einen Schritt in Richtung „massiver Entlastung der Steuerzahler“ und „Sanierung des Bundeshaushalts“. Die darauf folgende Steuerreform verringerte zwar die Abgabenquote um 0,9 Prozentpunkte. Sie liegt aber immer noch über dem Wert von 2010. Und das Budgetdefizit stieg im Gegenzug um 0,6 Prozentpunkte an.

Man darf also gespannt sein, mit welchen Worten Hartwig Löger seine Budgetrede heute auskleidet.