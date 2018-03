Das Kreuz - eine Enthüllung

Schweigen. Schweigen? Wo doch das Motorengeräusch von Autos zu hören ist, der kurze Schrei eines Kindes, in der Ferne das Signal, das das Schließen der U-Bahntüren begleitet, in der Nähe der Gesang einer Amsel. Trotzdem Schweigen. Die Glocken der katholischen Kirchen schweigen, rund um den Erdball. An diesem Freitag, dem Karfreitag, schweigt auch die Kirche als Ganzes. Dieser Tag verbietet laut römischem Kalender katholische Messfeiern. In den meisten deutschen Bundesländern existiert heute sogar ein Tanzverbot, was in Österreich nur Kärnten kennt.

In den evangelischen Kirchen gilt der Tag als höchster Feiertag, deren Mitglieder haben daher arbeitsfrei. Derweil ringt der Europäische Gerichtshof – an den der Oberste Gerichtshof aus Österreich den Fall weitergereicht hat – darum, ob darin eine Ungleichbehandlung zu sehen und der Tag am Ende für alle frei zu geben ist. Noch ein Feiertag?

Die brutale Bedeutung

In den katholischen Kirchen wird an diesem Tag das Kreuz enthüllt. Jenes Kreuz, das in der Fastenzeit verhüllt war. Im Rahmen der Karfreitagsliturgie ohne Altarschmuck, üblicherweise ohne Orgel und ohne Wandlung erfolgt am Abend dann die Kreuzverehrung. Das Kreuz, an dem Jesus Christus von einer europäischen Imperialmacht als Aufrührer hingerichtet wurde. Das Kreuz in seiner ersten, der ursprünglichen, der brutalen Bedeutung. Schweigend stehen oder knien Katholiken heute vor ihm.

Vielleicht schaffen wir es ja, bei der nächsten Debatte über das Kreuz im öffentlichen, im halböffentlichen Bereich – und sie kommt bestimmt! – einen Hauch jener Ernsthaftigkeit einzubringen, die dem heutigen Tag innewohnt. Und das Kreuz nicht als Zeichen von Triumphalismus, nicht als Herrschaftszeichen misszudeuten oder zu instrumentalisieren. Das Kreuz ist ein Symbol der Schwäche. Ein starkes Symbol der Schwäche. Wohl das weit verbreitetste Symbol, das es gibt. Und für dessen Sichtbarkeit es sich einzusetzen lohnt.