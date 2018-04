Filme aus Österreich funktionieren auch ohne Gin

Am 6. April wird das Kino am Spittelberg wiedereröffnet. Ein Schwerpunkt wird auf österreichischen Produktionen liegen. Zudem will man auf spezielle Formate setzen – eine feministische Filmreihe etwa. Auch eine monatliche Dokuschiene ist geplant. Klingt doch alles wunderbar, was will man mehr von einem Programmkino?

Nun, vielleicht noch eine Sache: etwas mehr Selbstvertrauen. Denn noch vor dem Start wird beklagt, ein solches Kino „nicht gewinnbringend bespielen“ zu können. Ausgleichen will man die finanzielle Lücke mit der angeschlossenen Bar, die bis 24 Uhr geöffnet hat und Gin-Getränke in diversen Variationen bietet. Darauf wird extra hingewiesen. Fast so, als wäre das neue Kino eigentlich eine Bar, in der halt irgendwo im Hinterzimmer Filme gezeigt werden.

Das ist so typisch: Wir glauben einfach nicht an unsere eigenen Filme. Weder im Kino, wo wir sie unnötigerweise mit Hochprozentigem bewerben, noch im TV, wenn wir sie nach 22 Uhr zeigen und uns dann über schwache Quoten wundern.

Wie viele Oscars und Goldene Palmen braucht es eigentlich noch, damit österreichische Filme in Österreich dasselbe Ansehen genießen wie außerhalb Österreichs?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)