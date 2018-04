Es ist wieder Zeit für Friedensmärsche

Vor 60 Jahren fand der erste Ostermarsch statt, in Großbritannien, von London zum Raketenforschungszentrum Aldermaston. Daraus wurde in den sechziger Jahren eine pazifistische Massenbewegung, gegen Aufrüstung, gegen Atomraketen, für Frieden und Gewaltlosigkeit. 300.000 waren es zu Ostern 1968 allein in Deutschland. Auch in den letzten Tagen gab es wieder Ostermärsche, doch in weitaus geringerem Ausmaß: In ganz Deutschland waren es nur ein paar tausend Teilnehmer.

Ist die Welt so viel friedlicher geworden? Das Forschungsinstitut SIPRI meldete für 2017, man sei bei den Konfliktherden wieder auf dem Stand von 1990 bis 1992.

Weitgehend unkommentiert blieb vor einer Woche auch eine Meldung aus der EU-Kommission: Straßen, Brücken, Tunnels sollten in ganz Europa überprüft und notfalls verbreitert werden, um im Fall des Falles Panzer schneller gegen Osten rollen zu lassen. Überraschend schnell kündigte sie einen Aktionsplan an. Wenn jemand Zweifel daran gehabt hat, dass wir uns in einer neuen Phase des Kalten Krieges befinden, wird er spätestens jetzt nachdenklich.

Papst Franziskus hat wie meist die richtigen Worte in seiner Osteransprache gefunden: Er mahnte mit dringlichen Worten zu einem Frieden im schier endlosen Gemetzel in Syrien, und er hörte nicht auf mit der Aufzählung der Konfliktherde auf der Welt, von Gaza bis Venezuela. Noch eindringlicher seine Worte am Karfreitag: Die Menschen sollten sich schämen, der Jugend eine „zerbrochene Welt“ zu hinterlassen. Man darf heute die Kirche nicht allein lassen mit ihren Appellen. Vielleicht ist es wieder Zeit für Friedensmärsche.