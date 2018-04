Der "Osterputz" des Peter Kolba

Die Aprilscherze waren in diesem Jahr in den sozialen Medien eher dünn gesät, dafür sorgte ein spätabendlicher "Osterputz" eines Nationalratsabgeordneten für Gesprächsstoff. Peter Kolba, Klubobmann der Liste Pilz, hat eine Vielzahl bekannter Journalisten - und Medien - des Landes auf seinem Twitter-Account blockiert. Er erklärte die Aktion mit folgendem Tweet: "Shitstormer von Thalhammer, Klenk und dem Profil nicht mehr lesen zu müssen, ist sehr erholsam. Diese seltsame Koalition aus konservativen Leitmedien, Gender-Aktivistinnen und erfolglosen Empörungs-Antifaschisten mag in ihrer Blase agitieren. Viel Spass dabei."

Osterputz befreit. Shitstormer von Thalhammer, Klenk und dem Profil nicht mehr lesen zu müssen, ist sehr erholsam. Diese seltsame Koalition aus konservativen Leitmedien, Gender-Aktivistinnen und erfolglosen Empörungs-Antifaschisten mag in ihrer Blase agitieren. Viel Spass dabei. — Peter Kolba (@KolbaPeter) 2. April 2018

Die Reaktion der betroffenen Journalisten folgte prompt, auch von ORF-Anchorman Armin Wolf:

Ich glaube, Herr Klubobmann Kolba möchte Twitter einfach für sich alleine haben. Als Ort der Kontemplation. — Armin Wolf (@ArminWolf) 2. April 2018

Doch ist die Aufregung überhaupt berechtigt? Durchaus. Hat Kolba nicht jedes Recht, zu blockieren, wen immer er möchte? Durchaus. Allein: Die Art und Weise seiner Begründung und die Vehemenz fallen recht drastisch aus.

Freilich: Meinungspluralität wird sowohl im medien- als auch im politischen Kontext unisono hervorgehoben und ist Grundlage der Demokratie. Das ist nichts Neues. Auf ihren offiziellen Facebook-/Twitter-Auftritten werden Medien, natürlich auch "Die Presse", von Usern an diesen Grundsatz erinnert. Etwa, wenn eine kritische Replik auf ein Posting folgt. Oder wenn dieses aufgrund von unsäglichen Beschimpfungen und Diskriminierungen gegen diverse Menschengruppen gelöscht wird, respektive wenn ein User nach mehrmaligem Missachten dieser Maxime gelöscht (blockiert) wird.

Wo die Grenze zwischen Meinungsverschiedenheit, zugespitzter Kritik und Beleidigung zu ziehen ist, muss wohl jeder Social-Nutzer für sich beantworten. Kritische Wortmeldungen aber gleich im Keim ersticken zu wollen, widerspricht aber dem eigentlichen Sinn von Plattformen wie dem Kurznachrichtendienst Twitter, der da lautet: diskutieren.

Ein kollektives Blockieren von anderen Opinion Leadern anstatt mit ihnen in Diskussion zu treten oder eine Meinung auch mal für sich stehen zu lassen, hinterlässt aber schon eine etwas seltsame Optik. War diese Aktion vielleicht nur ein ausgeklügelter Aprilscherz, der schon bald aufgelöst wird?