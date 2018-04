Ein echter Wiener kann doch untergehen

Heute ist es wieder so weit. Die Osterferien sind endgültig vorbei. Und damit endet eine der wenigen Zeitspannen im Jahr, während derer es eine Wohltat ist, in die Arbeit zu fahren. Zugegeben: Die Fotos von Kollegen und Bekannten von der Piste, aus wärmeren Gefilden oder vom gemütlichen Tag zuhause, die dann Facebook und Instagram überfluten, machen dieses Gefühl fast wieder zunichte.

Doch eingefleischte Öffi-Fahrer kennen diese Freude: Wenn sie sich in der Stoßzeit ins Büro aufmachen und mindestens noch zehn Sitzplätze frei sind; wenn sie ohne Gedrängel bei der Tür hinein kommen; wenn kein genervtes Stöhnen von allen Seiten erklingt, da Fahrgäste die Tür blockieren; wenn sie auf das Smartphone schauen können, ohne Angst haben zu müssen, bei der nächsten Bremsung jemandem auf die Zehen zu steigen.

Natürlich könnte man nun argumentieren, dass es nur an dem Wesen der Wiener – chronisch grantig, immer eine Beschwerde auf den Lippen – liegt, dass die morgendliche Fahrt in die Arbeit wie eine zehnjährige Odyssee anmutet, der Arbeitstag schon zum Scheitern verurteilt scheint, bevor er überhaupt begonnen hat. Doch eine kurze Umfrage in der Redaktion zeigt: Auch andere Kollegen (die nachweislich ursprünglich nicht aus Wien kommen) Stöhnen über die Überlastung.

Und auch ein Blick auf die Zahlen bestätigt den Verdacht: Jährlich nutzen mehr und mehr Menschen die Wiener Linien. Die Zahl der Öffi-Fahrgäste ist 2017 auf 961,7 Millionen gestiegen. Vor zehn Jahren waren es nur 793 Millionen. Der Ausbau des Netzes ist zwar in vollem Gang und vereinzelt steigern die Wiener Linien auch ihre Intervalle. Bis sich aber tatsächlich etwas an der schleichenden Angst ändert, in der Masse der Fahrgäste zu versinken, ist es nur recht zu sagen: Auch ein echter Wiener kann untergehen.