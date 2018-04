Sebastian Kurz im Kärntner Dilemma

So erfolgreich Sebastian Kurz auch die Volkspartei auf Bundesebene umgestaltet hat – es fällt auf, dass er es in den Bundesländern bisher kaum getan hat. Landeshauptleute wie Hermann Schützenhöfer, Thomas Stelzer oder Günther Platter lassen sich von Wien nichts dreinreden und haben auch schon des Öfteren klargemacht, dass sie nicht gewillt sind, eine Umfärbung der Partei mitzumachen. Und das ist durchaus wörtlich gemeint: Nicht einmal Türkis als Parteifarbe hat Kurz auf Landesebene bislang durchsetzen können. Einzig sein Vertrauter und Kanzleramtsminister Gernot Blümel fährt in Wien einen deklarierten Kurz-Kurs.

Das Chaos in der Kärntner Landespartei böte nun die Chance, ein weiteres Bundesland auf Türkis zu trimmen – wobei das mit einer heiklen Gratwanderung verbunden ist: Oktroyiert Kurz den Kärntnern eine neue Führung gegen ihren Willen auf, bekommt er rasch das Image des bösen Orbánisten. Scheitert er dabei, gilt er als nicht durchsetzungsfähig.

Letztlich wird dem ÖVP-Chef aber keine andere Wahl bleiben, als zu versuchen, auch in den Ländern seine Machtbasis zu verbreitern. Denn sonst endet er irgendwann so wie viele Vorgänger: Die sind von den Landesfürsten erst hochgejubelt und dann bei den ersten Misserfolgen zum Abschuss freigegeben worden.