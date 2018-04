Strache – Allein zu Haus

Es ist nicht unüblich, dass sich Regenten in ihrer Abwesenheit von ihrem Ehepartner vertreten lassen (wie wir dank der ÖVP-Nationalratsabgeordneten Carmen Jeitler-Cincelli mittlerweile wissen, dürfte sich auch die türkis-blaue Regierung durchaus als Eheverband verstehen). Catalina von Aragón etwa vertrat ihren Ehemann König Heinrich VIII. von England souverän und standfest als Regentin, als dieser 1513 nach Frankreich aufbrach, um zusammen mit Kaiser Maximilian in die Schlacht von Guinegate zu ziehen.

Nun ist Heinz-Christian Strache freilich keine sich auf Lateinisch unterhaltende spanische Königstochter, und Sebastian Kurz kein 22-jähriger Herrscher mit Allmachtphantasien - und sein Staatsbesuch in China weit entfernt von mittelalterlichem Kriegsgetrommel. Strache, als gewählter Vizekanzler, vertritt Kurz dennoch umfassend - und wie Catalina muss sich wohl auch Strache vor allem mit Formellem herumschlagen, während der (Regierungs-)Partner im Ausland weilt.

Doch Strache könnte auch die verbleibenden Tage bis Donnerstag nutzen, um sich selbst wieder etwas Airtime zu verschaffen. Catalina wurde, immerhin, durch ihre Regentschaft äußerst populär bei den Engländern - wohl auch deshalb, weil die Schotten während der Abwesenheit Heinrichs eine Invasion versuchten. Catalina ritt, hochschwanger und in vollumfänglicher Ritterrüstung, gen Norden, um ihre schließlich siegreichen Truppen zu unterstützen. Der schottische König James ließ dabei sein Leben.

Eine schottische Invasion als PR-Booster wird für Strache eher nicht infrage kommen. Dennoch: Etwas in der Art würde für seine Person nicht unpraktisch sein. Der Vizekanzler und einst so angriffige FPÖ-Chef wirkt von der Regierungsbeteiligung so gezähmt, dass man ihn kaum wiedererkennen mag. Liegt es am erreichten Ziel einer Regierung mit FPÖ-Beteiligung? Am Schatten Kurz’? Ist Letzteres der Grund, bietet sich mit dessen China-Reise eine ideale Heimatspielbühne für Strache.

In puncto PR wirkt es demnach auch logisch, dass die FPÖ gleich nach Abreise der Delegation nach China am Wochenende ihre „111 Tage Regierung“-Bilanz präsentierte. Ein Event mit Symbolhaftigkeit. Doch bis auf Herbert Kickl („Schonfrist ist etwas für Schwachmatiker“) polterte dort niemand so recht drauf los. Schon gar nicht der Vizekanzler. Die FPÖ-Plakate bei dem Termin waren verhältnismäßig staatstragend gestaltet - vielleicht veranlasste auch dieser Anblick SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher dazu, Strache zu unterstellen, kurz vor dem Eintritt in die ÖVP zu stehen.

Ob der Vizekanzler also die temporäre Vertretung als Möglichkeit für neu aufflammende, altbekannte Strache-Artigkeit nutzen wird? Eine räumliche Trennung hat ja schon so mancher Beziehung wieder neuen Geist eingehaucht. Kurzfristig zumindest.

Auch bei Catalina und Heinrich. Der sich ja etwas später in die Hofdame Anne Boleyn verliebte. Und der Rest ist Geschichte.