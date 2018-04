Ohren auf, Handy aus - Danke, Bob Dylan!

In der Stimmung eines 1920er Jahre Jazz-Clubs spielte Bob Dylan gemeinsam mit seiner Band in der Wiener Stadthalle am Montag vor mehreren Tausend Menschen. Bob Dylan präsentierte sich in Wien einmal mehr als wortkarger Meister seines Fachs. Der 76-Jährige hat seine Konzertbesucher für knapp zwei Stunden auf Diät gesetzt.

Smartphone-freie Zone hieß es nämlich am Montag in der Wiener Stadthalle. Schon lange war kein Konzert mehr so dunkel wie das von Bob Dylan. Kein Lichtermeer. Freie Sicht auf die Bühne. Im Mittelpunkt Bob Dylan und seine Band. So wie es sein soll. So wie es immer war. Und es war ein Genuss für Auge und Geist.

Und wieder einmal muss ein alter Showhase in die Presche springen und zeigen, dass es auch anders geht. Ein Konzert ist nun mal keine Selfie-Orgie, sondern es ist mitunter die einmalige Chance den Interpreten live zu sehen. Auch wenn Adele und White-Stripes-Frontsänger bereits ihre Konzerte unterbrachen und ankündigten, Smartphones in Boxen sperren zu lassen, zeigt Bob Dylan, dass es das gar nicht braucht. Man muss nur anscheinend ganz klar und deutlich sagen, dass man keine Handys leuchten sehen will.

Denn es geht und alle Konzertgeher haben wohlbehalten die zwei Stunden überstanden. Entzugserscheinungen hielten sich in Grenzen und waren kurz nach dem Ausgang spätestens nach dem ersten Selfie wieder verflogen.