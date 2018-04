Flüchtlinge als Ersatzproletariat? Žižeks neue Wendung

Man ist ja einiges an Wendungen gewohnt vom slowenischen Popphilosophen Slavoj Žižek, er hat zur Reaktualisierung Lenins und der Diktatur des Proletariats aufgerufen, Stalin-Witze erzählt, Paulus und den leidenden Gott gepriesen, die liberale Utopie verworfen, all das und viel mehr in hoher verbaler Fließgeschwindigkeit. Doch bekennender Marxist blieb er immer – bis jetzt. In der „Neuen Zürcher Zeitung“ schreibt er: „Der einzige Weg, Treue gegenüber Marx zu bewahren, besteht darin, sich vom Marxismus zu verabschieden. Was es dagegen braucht, ist eine Wiederholung von Marxens Gründungsgestus – eine Antwort auf die Frage nach dem Gemeinsamen im Leben aller Menschen.“