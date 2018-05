Die Wiederkehr des Cavaliere

Ein Mailänder Gericht hat nun – so berichtet die Zeitung „Corriere della Sera“ – dem Antrag des Ex-Regierungschefs auf Rehabilitierung stattgegeben. Damit darf Berlusconi wieder für politische Ämter kandidieren. Das war ihm bisher aufgrund seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs versagt gewesen.

Der 81-jährige Cavaliere, der Ritter, wie man ihn in Italien nennt, könnte theoretisch wieder in die Schlacht um die wichtigsten Posten im Staat reiten. Vorerst sind aber die Jüngeren am Zug: Der 31-jährige Spitzenkandidat der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, und der 45-jährige Chef der Lega, Matteo Salvini, versuchen gerade, eine Regierung zu bilden. Berlusconi musste dafür zuvor akzeptieren, dass sein Bündnispartner Lega mit der Fünf-Sterne-Bewegung verhandelt. Doch noch ist die Koalition nicht fix. Bei Neuwahlen könnte Berlusconi erneut in den Ring steigen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)