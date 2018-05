In Salzburg treibt mittlerweile ein Wolf sein Unwesen und frisst – man stelle sich das vor! – Schafe. Was denkt sich der?! Eindeutig ein „Problemwolf“!

In Tirol hat jetzt ein Bauer im Kampf gegen die Natur zur Selbsthilfe gegriffen. Weil sich (geschützte) Murmeltiere auf einer seiner Wiesen angesiedelt haben, hat er Gülle in deren Bau geleitet. Ihm droht jetzt ein Verfahren wegen Tierquälerei. Ein Glück für die Nachbarn, die vor einigen Jahren einen Maulwurf in ihrem gepflegten Garten hatten, dass sie niemand gefilmt hat: Sie haben versucht, den Maulwurf mit Autoabgasen zu töten, mit Wasser zu ertränken – es half alles nichts. Zu ihrer großen Verzweiflung schob er weiter Hügel um Hügel.

So ist eben das Leben mit der Natur. Wölfe sind keine Vegetarier, Murmeltiere untertunneln nun einmal Wiesen, und Gelsen saugen Blut. Bei den Nachbarn war der Maulwurf übrigens irgendwann weg. Vermutlich war's eine Katze.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)