Glosse

Lob dem Strohhalm

Es gibt wohl niemanden, der will, dass Plastikabfälle im Meer treiben oder in kleinste Partikel zerrieben die Gedärme von Dorsch, Wels und Co. verstopfen. Der ständig steigende Abfall von Kunststoff muss in Europa reduziert werden. Insoweit sind die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission zu unterstützen.