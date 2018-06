Der „Skandal“ im Innenressort

Selten war ein Untersuchungsausschuss so angebracht wie der zum Geheimdienst BVT: Wenn selbst Christian Pilnacek, Generalsekretär des Justizministeriums, das Vorgehen seines Amtskollegen im Innenministerium in einer internen Sitzung als „Skandal“ bezeichnet, ist Aufklärung dringend notwendig. Und ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, in dem alle Beteiligten unter Wahrheitspflicht aussagen müssen, ist genau der richtige Ort dafür.

Pilnacek hat nach Auffliegen der Affäre öffentlich wortreich erklärt, dass ohnehin alles in Ordnung sei. Intern klingt seine Einschätzung ganz anders: Das Substrat gegen BVT-Chef Gridling sei nicht dramatisch, die Verdachtslage vage und die Hausdurchsuchung nicht notwendig gewesen. Unter den vielen Fragen, die nun geklärt gehören, sind nach der neuesten Veröffentlichung einige ganz besonders dringlich: Haben Generalsekretär und Kabinett des Innenministers eine Intrige gegen die BVT-Spitze inszeniert? Hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft willig mitgespielt oder sich übertölpeln lassen? Und natürlich: Wie sehr war Innenminister Herbert Kickl selbst in die Causa involviert?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)