War es eine faire Wahl? Nein.

Die Türkei hat gewählt. Mehr als 50 Prozent der Wähler haben Recep Tayyip Erdoğan im Amt bestätigt. Zuvor hatten viele Umfragen den Präsidenten in der Stichwahl gesehen, denn Muharrem Ince von der kemalistischen CHP hat einen außergewöhnlich lebendigen Wahlkampf hingelegt. Er kommt auf 30 Prozent der Stimmen. Die Opposition hatte sich mit Ince folgendes Szenario erhofft: Er und Erdoğan kommen in die Stichwahl, und da könnte der ehemalige Physiklehrer große Teile der Opposition hinter sich vereinen. Rein rechnerisch wäre sich ein Sieg über Erdoğan ausgegangen. Aber die konservativen Wähler Anatoliens sind dem Präsidenten nun einmal treu ergeben.

Der Auftritt der Opposition war bei dieser Wahl dennoch bemerkenswert. Zum einen ist die CHP mit der neu gegründeten, nationalistischen IYI sowie zwei weiteren Klein-Parteien über ideologische Grenzen hinweg eine strategische Partnerschaft eingegangen. Für die traditionell zerstrittene und für Abspaltungen anfällige Parteienlandschaft in der Türkei ist diese Allianz, die sogar funktioniert hat, ein denkwürdiger Moment. Denn in den vergangenen 16 Jahren AKP-Regierung machte die Opposition einen verschlafenen und hilflosen Eindruck.

Das Parlament ist diverser

Die prokurdische HDP war nicht Teil dieser Allianz. Das hat Beobachter nicht überrascht, haben doch die meisten Parteien Berührungsängste mit (pro-)kurdischen Parteien. Ince aber hat die linke HDP in seinen Wahlkampf inkludiert. Er hat deren inhaftierten Kandidaten, Selahattin Demirtaş, im Gefängnis besucht und optimistische Reden geschwungen, was die Wiederaufnahme des Friedensprozesses betraf. In der Kurdenhochburg Diyarbakır ist der wahlkämpfende Ince frenetisch bejubelt worden. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit für den Kandidaten der kemalistischen Partei mit nationalistischem Anstrich.

Vieles war überraschend an diesem Wahlkampf. Etwa, dass die CHP Ince ins Rennen geschickt hat, und nicht ihren milden, als türkischen Gandhi bekannten Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu. Die HDP hat öffentlichkeitswirksam Wahlkampf aus dem Gefängnis von Edirne heraus gemacht, wo ihr Kandidat, Selahattin Demirtaş, inhaftiert ist. Tatsächlich hat die Partei die 10-Prozent-Hürde überwunden und den Einzug ins Parlament geschafft. Auch die neu gegründete, nationalistische IYI-Partei nimmt in der Große Nationalversammlung Platz, was die Zusammensetzung des Parlaments diverser macht als zuvor.

Die AKP hingegen muss hier herbe Verluste hinnehmen. Eine geeinte kämpferische Opposition – derzeit gibt sie sich jedenfalls so – ist mehr als notwendig, denn Erdoğan wird das Land in eine Präsidalrepublik umwandeln und niemand weiß, wie sich das in der Praxis gestalten wird.

Dominante Präsenz in den Medien

Überraschend lebendig war der Wahlkampf, aber war es auch eine faire Wahl? Nein. Das war keine der Wahlen in der jüngeren türkischen Geschichte bzw. das Referendum im vergangenen Jahr. Die AKP-Regierung hat Einfluss auf den Großteil der Tageszeitungen und – noch wichtiger – den TV-Sendern, die Erdoğan traditionell viel mehr Sendezeit einräumen. Die Berichterstattung ist oft nicht ausgewogen, stattdessen hat sie eine tendenziöse Richtung, und das kann keine gute Ausgangsbedingung sein. Besonders betroffen von dem medialen Ausschluss ist die prokurdische HDP, die ihren Wahlkampf erneut auf die Straße und auf die sozialen Medien verlegt hat.

Lediglich der private Sender Fox lud die Doppelspitze der Partei zu einer Diskussionsrunde ein, und diese Sendung machte deutlich, wie wichtig es ist, dass Spitzenpolitiker Rede und Antwort stehen müssen (in diesem Fall musste die Parteiführung etwa Fragen zur PKK und deren mögliche Nähe zu HDP beantworten) – und dass die Politiker diese Formate brauchen, um ihr Programm schildern, verdeutlichen und verteidigen zu können.

Die Wahl war nicht fair, weil die vorgezogenen Neuwahlen plötzlich ausgerufen wurden. Die Parteien hatten nur wenige Wochen Zeit für die Vorbereitung. Für alteingesessene Parteien wie die CHP mag das weniger ein Problem gewesen sein, aber für Meral Akşener gestaltete sich die Situation als schwierig. Ihre IYI-Partei ist noch nicht mal ein Jahr alt, sie muss die Basis erst aufbauen. Akşener hat es aus dem Stand heraus ins Parlament geschafft, aber ihr Wahlkampf hat verdeutlicht, dass da noch Luft nach oben wäre.

Kollektives Feindbild

Als kollektives Feindbild diente wohl allen Parteien in diesem Wahlkampf die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, die jedoch keine Chance hat, sich in der Türkei öffentlich zu verteidigen. Der klandestinen Bewegung wird der blutige Putschversuch 2016 angelastet, zehntausende ihrer Anhänger sind im Gefängnis. Tausende, die noch gesucht werden oder sich im Ausland befinden, konnten ihre Stimme nicht abgeben.

Trotz dieser Ausgangsbedingungen war die Wahlbeteiligung mit 90 Prozent lobenswert hoch – die Wahlen fanden ja während des Ausnahmezustandes statt und in einem Klima, in dem jeder Staatsbürger wegen Nichtigkeiten im Gefängnis landen oder seine Arbeit verlieren kann. Manipulationsvorwürfe kursierten bereits am Sonntagnachmittag auf sozialen Medien, die Vorwürfe müssen sicherlich überprüft werden. Die Zivilgesellschaft und zahllose Aktivisten haben aber auch gezeigt, dass sie Fälschungen und Unregelmäßigkeiten nicht hinnehmen.