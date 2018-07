Ist Elon Musk so cool, wie er glaubt?

Elon Musk ist ein cooler Knochen, findet Elon Musk. Ob der Chef des Elektroauto-Pioniers Tesla auch weiß, dass der Grat zwischen Coolness und Wahnsinn ein recht schmaler ist? Aktionäre und Mitarbeiter des Konzerns haben sich in den letzten Stunden wohl ein recht eindeutiges Bild gemacht - so sie es nach April-Scherzen und sonstigen seltsamen Aktionen Musks nicht ohnehin schon gemacht haben.

Lassen wir doch die jüngsten Ereignisse in San Francisco Revue passieren: Am Montag verkündete Elon Musk stolz und natürlich via Social-Media-Kanälen, dass er tatsächlich 5000 Fahrzeuge des Hoffnungsträgers Model 3 binnen einer Woche gebaut hat. "Ich denke, wir sind jetzt ein echtes Autounternehmen geworden", so der hochmütige Kommentar des Tesla-Chefs. Und prompt galoppierte die Tesla-Aktie um 6,4 Prozent hinauf.

Doch dann, inmitten des allgemeinen Jubels und einer üppigen Feier im Unternehmen, begannen Experten Fragen zu stellen. Immerhin seien sie, wie sie monierten, bloß mit "Gerüchten und einigen Tweets von Musk" abgespeist worden.

Die Nerven lagen blank

Und tatsächlich: Plötzlich meldeten sich Tesla-Mitarbeiter zu Wort, die das schöne Jubel-Szenario dann doch ein wenig zurecht rückten. So habe sich Musk in den Kopf gesetzt, die magische Zahl von 5000 Produktionseinheiten zu erreichen, um eine von ihm selbst gesetzte Frist einzuhalten. Und da sollen sich doch recht unschöne Szenen in der Produktionshalle und dem eigens aufgestellten Montage-Zelt abgespielt haben: Elon Musk sei jedenfalls höchst angespannt und schreiend herum gerannt, habe Arbeiter von anderen Produktionslinien abkommandiert und andere angeherrscht, so sich die Produktion verlangsamte. Eh klar: Der Gute hatte am Wochenende zeitweise in der Fabrik übernachtet und war wohl auch schon ein wenig müde und gereizt. Die Arbeiter, die eine Wochenendschicht einlegten, werden das nur allzu gut verstanden haben.

Weniger Verständnis hatten dann freilich die Aktionäre: Die Aktie gab wieder deutlich nach. Weil eben klar ist, dass so ein "Produktionskonzept" auf Dauer nicht funktionieren kann.

Es geht nur um den raschen Show-Effekt. Management bei Tweet. Cool?