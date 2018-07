Landeshauptmann müsste man sein. Tut die Regierung in Wien nichts, kann man den Reformstau beklagen und Reformbereitschaft einmahnen. Tut die Regierung in Wien dann was, kann man mit väterlicher Autorität die Ungestümen zur Mäßigung rufen und auf „mehr Sorgfalt in der Ausführung“ bei „weniger Tempo“ pochen wie nun der Vorarlberger Markus Wallner. Oder der Tiroler Günther Platter, der zum Zwölf-Stunden-Tag befand: „Manchmal kommt sie mir ein wenig übermütig vor“ (die Regierung, Anm). Wobei er immerhin seine auseinanderdriftenden Flügel zusammenhalten muss.