Einen Euro kann jede/r verkraften, den Tod eines Kindes nicht

In Österreich ist Sterbehilfe verboten. In einem Land mit Nazi-Vergangenheit bekommt Euthanasie einen beklemmenden Beiklang. Außerdem ist die Gefahr in einer zunehmend auf materialistischen Werten basierenden Gesellschaft groß, dass kranke, alte Menschen ihrem Leben nur deshalb ein Ende setzen lassen wollen, weil ihnen das Gefühl vermittelt wird, dem Staat und/oder ihrer Familie, wie es so unschön heißt, nur mehr zur Last zu fallen. Umso erstaunlicher, dass im reichen Land Österreich ein junges Leben offenbar für unwert befunden und in den Tod geschickt wird.

Vor drei Wochen habe ich hier („Quergeschrieben“, 9. 7.) darüber geschrieben, dass dem an Muskelschwund leidenden, zwölfjährigen Georg ein lebensrettendes Medikament verweigert wird. Angeblich, weil die Wirksamkeit nicht garantiert sei, in Wahrheit wohl eher aus Kostengründen, denn Spinraza ist extrem teuer.

Einzelfallbetrachtung. Einzelfallbewertung. Einzelfallanalyse. Kombinationen mit dem Wort „Einzelfall“ fielen ziemlich oft in dem Telefonat, in dem ein Manager der steirischen Spitalsholding Kages wirklich aufrichtig bemüht war, die beschämende Angelegenheit schönzureden. Und schließlich auf Nachfrage einräumte, dass zwar die Wirksamkeit (wie übrigens bei jedem Medikament) nicht garantiert werden könne, ebenso wenig aber auch dessen Unwirksamkeit. Sicher ist nur Georgs früher und qualvoller Tod bei Nichtbehandlung.

Nicht nur die Eltern des Buben setzen große Hoffnung in das Medikament, das von der EU übrigens für alle Formen spinaler Muskelatrophie und alle Altersstufen freigegeben wurde. Auch in- und ausländische Fachleute, die den jungen Patienten eingehend untersucht und eine Anamnese erhoben haben, sind es. Experten in Deutschland sprachen sich auch nach einer anonymisierten Bewertung von Georgs Krankengeschichte für die Behandlung mit Spinraza aus, ebenso die österreichische Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Arbeitsgruppe Neuropädiatrie. Da offenbar zwei Seelen, ach, in seiner Brust wohnen, hat einer der Neupädiater als Mitglied der Arbeitsgruppe für, als Arzt des LKH Graz (und Kages-Angestellter) dagegen votiert.

Vom Grazer Landesgericht für Zivilrechtssachen ist nun neuerlich ein Antrag auf einstweilige Verfügung mit dem Inhalt, dass das LKH Graz den Buben mit Spinraza behandeln muss, zurückgewiesen worden. Die Begründung lässt (ver-)zweifeln: am medizinischen System, an richterlicher Unabhängigkeit und Kompetenz, nicht zuletzt an purer Menschlichkeit. Argumentiert wurde die Ablehnung mit mangelnder medizinischer Indikation. Den Privatgutachtern, die Georg untersucht hatten, misstraute das Gericht, nicht aber den bei der Kages beschäftigten (finanziell abhängigen) Sachverständigen. Und zwar, obwohl diese, wie eidesstattliche Erklärungen rückschließen lassen, Georg weder persönlich kennen noch seine gesamten Krankenunterlagen zur Verfügung hatten und daher von fiktiven Szenarien sprachen.

Hinter vorgehaltener Hand hört man, dass in Graz zwei Kinder in etwa dem gleichen Alter an Muskelschwund erkrankt sind, aber aus Kostengründen müsse die behandelnde Ärztin entscheiden, welches Spinraza erhält und welches nicht. Daumen rauf, Daumen runter. Leben. Oder Tod.



Im Sinne eines positiven Populismus könnten natürlich Österreichs Politiker nur einen einzigen Monat auf ein Zehntel ihres Einkommens verzichten und so die Behandlung finanzieren. Da das aber deutlich unwahrscheinlicher ist als das Engagement der Zivilbevölkerung, wurde von der Anwältin des Buben, Karin Prutsch, eine Facebook-Gruppe und von einem Grazer Privatmann ein Blog mit einem Spendenaufruf eingerichtet, mit der Bitte, einen Euro auf das Konto „Engel auf Erden, ,Georg‘, AT71 3811 1000 0016 6033“ (BIC: RZSTAT2G111, Verwendungszweck: “Georg”) zu überweisen. Tun das 350.000 Menschen, kann Georg gerettet werden. Einen Euro kann jede/r verkraften. Den Tod eines Kindes nicht.

