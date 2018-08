Maria Vassilakous Nachfolge oder: Der Preis des Regierens

Nun ist es offiziell. David Ellensohn, Klubchef der Wiener Grünen, steigt für den linken Flügel in den Ring um die Nachfolge von Maria Vassilakou. Ihm steht Peter Kraus, Gemeinderat und Ex-Büroleiter von Vassilakou, für den Realo-Flügel gegenüber. Die Wiener Grünen stehen damit vor einer Richtungsentscheidung: Entweder wird der bisherige Weg von Vassilakou fortgeführt, im Sinne des Koalitionsfriedens auch unangenehme Entscheidungen mitzutragen, was grüne Wähler vergraulen kann (Stichwort: Heumarkt). Oder die Partei rückt nach links, wird gegenüber der SPÖ angriffiger – was Rot-Grün in Turbulenzen stürzen würde.

Für die Wiener Grünen sind es Fragen des politischen Überlebens, die sich so auf den Punkt bringen lassen: Wer sind wir? Und wie hoch ist der Preis des Regierens? Von dieser Antwort hängt nicht nur das Schicksal der Wiener Partei ab, sondern auch die Zukunft der Grünen in Österreich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.08.2018)