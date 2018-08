Huch, Hanf! Ach, Aida ...

Aida, kehr doch bitte einfach um und in deinen Dornröschenschlaf zurück. In deinen entzückenden, ehemals alle Filialen überspannenden rosa Dösezustand, in dem niemand an mehlfreie Torten gedacht hat, in dem niemand eine Zehnerpalette bunter Prolofaschingskrapfen verlangt hätte oder gebrandete Schirme oder was es eben jetzt alles gibt. (Apropos, warst du das eigentlich mit der Kamelmilchschokolade oder war das ein anderes Wiener Rosa?)

Wir wollen doch einfach nur von rosa Damen – oder auch gern rosa Herren, wir wären da nicht so! – bedient werden, die zwischen engen Tischen buttersatte Plunder auf dünnsten Papierservietten oder Schinkenrollen (Schinkenrollen!) durchmanövrieren. Was haben wir dich dafür geliebt. Und du? Strafst uns mit Ideen wie Brownies mit Hanflogo. Cannabidiol soll drin sein, huch!, und natürlich ist der Preis dafür 4,20 Euro, die Cannabis-Codezahl, hihi, Insider! Auf Facebook verlangt man den Brownie schon vegan, klar.

Aida, sag doch bitte, wie wir dir helfen können. Wenn dir langweilig ist, können wir gern einen Besuchsdienst organisieren! Wir hören dir zu oder könnten Punschkrapfenwürfelpoker spielen oder Origamigolatschen falten! Fühlst du dich alt, hm, Midlife-Crisis? Verständlich, aber ein Hanfporsche ist trotzdem keine so gute Idee... Ein bisschen würdelos, nicht? Überlass das doch lieber dem Anker, was meinst du?

